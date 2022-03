Fico y Petro, a pocos días de definir su fórmula vicepresidencial

Una nueva carrera política corren cada uno de los candidatos presidenciales esta semana, teniendo en cuenta que hasta este viernes tienen para inscribirse frente a la Registraduría como oficiales aspirantes al único cupo que hay par gobernar el país desde la Casa de Nariño, en un nuevo periodo que iniciará el próximo domingo 7 de agosto.

En este sentido, los candidatos a la Presidencia están en la obligación de escoger y presentar quién será su dupla y acompañante como fórmula vicepresidencial durante los casi dos meses que quedan de campaña para la primera vuelta electoral.

Los aspirantes con más fuerza hasta hoy, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, no han hecho público quien estará a su lado durante esta apuesta por la Presidencia.

Se conoce que el candidato del Equipo por Colombia, Fico Grutiérrez, ante las incógnitas que surgen por el reciente retiro de Óscar Iván Zuluaga y el apoyo del Centro Democrático para con este, manifestó que esta alianza no es objeto ni condiciona que el elegido para la vicepresidencia sea de esta bancada política. Dicho esto, es difícil aún saber quién será su dupla en este camino.

Algo que sí se conoce y que fue dicho por Gutiérrez fue que en el momento de conformar el Equipo por Colombia, esta coalición quedó comprometida a que el ganador de esta unión política era libre de escoger a su acompañante: ya sea ajeno a este grupo o no.

Por su parte, Gustavo Petro ya tendría quien lo acompañaría como fórmula presidencial, sin embargó, se conoció que este hará esta revelación el 18 de marzo, fecha máxima para la inscripción de la candidatura.

Por su parte, hay quienes especulan que por los resultados que tuvo Francia Márquez en la reciente contienda electoral, tiene ganado su derecho junto a Petro. No obstante, fue la misma Francia la que, en diálogo con La W, afirmó que ella no llegó al Pacto Histórico “por un cargo”.

“No me preocupa, en absoluto. Me preocupa que este país no cambie, que mi gente siga sufriendo, que la paz no llegue a los territorios, que niños y niñas siguen muriendo de hambre, que a los jóvenes les saquen los ojos por reclamar dignidad y educación en las calles, que a las mujeres o a los líderes sociales nos sigan silenciando. Eso sí me preocupa”. manifestó Márquez.

Quien si presentó de manera oficial a su fórmula presidencial fue Ingrid Betancourt, quien sorprendió en la tarde del pasado jueves 10 de marzo al revelar el nombre del coronel (r ), José Luis Esparza.

Ingrid no ahorró detalles para expresar la admiración hacia el coronel (r), José Luis Esparza, el hombre que la devolvió a la vida y la trajo de vuelta desde una selva donde estuvo secuestrada por parte de las Farc durante más de seis años. El oficial se convirtió en su fórmula vicepresidencial, en la carrera por la Casa de Nariño.

Esparza fue el comandante de la Operación Jaque que permitió la liberación de 15 secuestrados en 2008. Es uno de los hombres que más sabe de inteligencia militar, pero que fue llamado a calificar servicios tras mensajes anónimos que llegaron al Ministerio de Defensa.

En diálogo con SEMANA, Íngrid Betancourt dijo que no solo confía en el coronel (r) Esparza porque le salvó la vida, “es el héroe de Jaque, el mundo entero lo conoce por su valentía, rectitud. No tiene nada que ver con la política, desde su lugar ha entendido cómo funciona la política, los políticos”, dijo.

“Es un honor, un compromiso, estoy aquí para emprender una batalla como en un combate: hombro a hombro”, manifestó el nuevo candidato vicepresidencial que hoy hace parte de la reserva activa.