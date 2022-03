Elecciones 2022 | Federico Gutiérrez: “Colombia tiene que ser productora de insumos agrícolas”

El candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, propuso este lunes durante el debate presidencial de SEMANA y El Tiempo que el país se convierta en productor de insumos agrícolas para así controlar los precios de los alimentos que se han visto afectados por la inflación.

“Colombia tiene que ser productor de insumos agrícolas para poder bajar los precios y poder regular, pero también hay otros factores que hicieron subir los precios”, dijo Gutiérrez.

Así mismo, aseguró que la economía colombiana debe crecer en los próximos 4 años por encima del 5 %. “Si queremos cerrar brechas de pobreza y queremos llegar a los territorios. Pero la forma de hacerlo, por supuesto, es manteniendo una economía que hoy hay, creciendo, pero solo podrá seguir haciéndolo en la medida en la que desarrollemos el campo”.

“Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables, y por mucho cultivamos entre 5 y 6 millones de hectáreas, y podemos ser la despensa agrícola más importante, no solo para autoabastecimiento en Colombia, sino para el mundo, que necesita nuestros productos”, resaltó.

Dijo además que Colombia actualmente importa casi el 90 % del trigo, “entonces lo que vamos a hacer es llegar con vías terciarias a los campesinos, con seguridad, con los distritos de riego, con los créditos blandos, y hay que fortalecer un sistema en el que pueda existir producción para el país donde aumentaremos la base exportadora”.

“A Estados Unidos le conviene tener abastecimiento de Colombia, puesto que ese país tiene un problema con China y otros productores, lo que nos obliga a entender que el mundo ha cambiado”, resaltó.

“Tiene un país cercano que puede generar cada vez mayor producción de alimentos para consumo local, lo cual abarataría también los precios, pero también podría llevar productos de buena calidad como ha pasado. Mire hoy cómo se está exportando el aguacate hass, el limón tahití, hay que volver a sembrar algodón, hay que lograr también con los insumos agrícolas; pues claro que ha aumentado la canasta familiar y ese es un drama que se vive desde los hogares, casi el 20 % de la inflación, y es un drama porque a la gente casi no le alcanza hoy, y eso aumenta por un tema de alza de precios a los insumos agrícolas. Hoy, por ejemplo, dependemos de Rusia y China, que son los productores de urea y eso se puede poner peor”, puntualizó.

Durante el debate, Federico Gutiérrez no dejó de expresar sus dudas y reparos frente a Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico y también vencedor de su consulta.

Esta vez, debatiendo sobre los rumores que vinculan al senador con expropiación en su posible Gobierno, el exalcalde de Medellín le recordó sus fracasos en política. “A ver, cuéntame en esas lecturas que has hecho de mi programa, ¿en dónde he planteado expropiar?”, cuestionó Petro.

Inmediatamente Federico respondió, interrumpiendo a Petro: “Hace rato, es que como has tenido ya como tres candidaturas”. El líder del progresismo intentó seguir su idea.

“Le voy a proponer los dos instrumentos que pensamos si pueden generar ese desarrollo. Escúcheme un momentico”, indicó.

“Ya te escuché, pero escúchame. Como yo ya te escuché, pero no solo en este debate de este año sino en los pasados y pasados porque llevas como tres candidaturas presidenciales o cuatro. El país ya te ha dicho que no, en esta te va a volver a decir que no”, aseveró.

La respuesta de Petro fue dejar en evidencia la gran ventaja que le sacó en votos el domingo pasado. Mientras Fico llegó a los 2.160.329 sufragios en la consulta, Petro lo rebasó con 4.487.551.

“Ahora me dijo más sí que a ti. Me dijo más sí a mí que a ti, el doble”, aseveró.

Sin embargo, Gutiérrez siguió con su argumento que señala que Petro en algún momento mencionó la expropiación como alternativa. “En algún momento claro que propusiste expropiar. La gente está notificada. El sector de la caña está notificado que si usted queda presidente, que no va a quedar, los expropia. Eso es claro y lo dijo”, agregó.

Petro, por su parte, pidió evidencia sobre esa mención. “Dónde, cuándo, fecha, lugar, discurso, programa”, dijo.

Fico dijo que, ahora, Petro intenta encubrir sus pretensiones bajo otra denominación. “Usted ya le cambió el nombre. Pero claro que lo propusiste, es más, yo jamás tendría que explicar todo el día que no voy a expropiar. A vos te toca explicar todo el día porque ya lo dijiste hace rato”, agregó.

Petro aseguró que le toca explicar porque se confunde democratizar con expropiar. “¿Saben por qué lo hacen? Porque ustedes sí se acostumbraron y lo volvieron normal. Defienden el proyecto político que lo hizo, expropiar a 6 millones de campesinos de sus tierras en Colombia. A punta de sangre y fuego. Con fosas comunes y masacres. Eso sí lo aplaudieron, eso sí no es expropiar”, atacó.