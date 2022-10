Habitantes de la localidad Antonio Nariño de Bogotá protestan por ruido excesivo por obras en horas de la madrugada en las vías

Según los habitantes, desde las 11 de la noche están taladrando la vía y no pueden dormir.

El pasado lunes en las horas de la noche, exactamente a las 11 p.m., habitantes de la localidad Antonio Nariño denunciaron a través de Instagram que, en frente de sus casas, trabajadores de las obras civiles estaban taladrando.

Según la denunciante, este tipo de intervenciones deberían hacerlas durante el día. ”En todo el día no suena un taladro. Pero a las 11 pm súper trabajadores. Creen que no tenemos derecho a descansar??”, fue el reclamo de Alejandra, una habitante de ese sector.

La mujer compartió un video en el que se puede apreciar a los obreros e ingenieros (por su casco blanco) revisando algunos documentos, mientras que otras personas están taladrando el suelo en la noche.

Vale recordar que la alcaldesa se dio a la tarea de recorrer las calles y vías de la ciudad y con sus propios ojos se dio cuenta de que los habitantes tenían toda la razón, en cuanto a que las obras están casi paradas, por la falta de personal, o porque la mitad de la fuerza de trabajo hace la labor de “paletero”, es decir, los que con la paleta de ‘Pare y Siga’ dan paso a los carros.

Por lo que le pidió a Mario Huertas (encargado de varias obras en diferentes tramos de Bogotá) que trabajaran: “No tiene sentido, realmente, que vayan tan atrasados y que no esté la gente que se necesita haciendo la obra”.

“No hay excusa con los planes de manejo de tráfico, al contrario, les hemos dado toda la prioridad justamente para que el transporte público pase y ajustar las cosas. Pero la gente hace un supersacrificio y ustedes no van al día en la obra, no hay espacio para nadie”, expresó.

Y agregó en ese momento, mientras mostraba con su cámara, la esquina de la Av Calle 100 con Av carrera 19: “Los peatones aquí, los de las bicicletas también, atormentados. Todo el mundo haciendo la tarea, los carros se corrieron y están los peatones y ciclistas aquí y ustedes solamente tienen 20 personas [trabajando] de las cuales la mitad son paleteros”.

“No, querido, así nunca van a terminar las obras. Los bogotanos hacemos un gran sacrificio por hacer las obras, pero necesitamos que los constructores nos cumplan haciendo las obras en el tiempo que está establecido”, manifestó en son de reclamo. “Cuatro frentes de la [Av] Cali están a cargo tuyo, Mario, por favor ayúdanos”, continuó la alcaldesa.

La mandataria mencionó que la Cámara Colombiana de Infraestructura y todos los gremios -a los que atañen las obras- “estamos haciendo el plan de infraestructura más grande que se ha hecho en Bogotá, la mayor inversión para actualizar las obras, las vías, ampliarlas, pero necesitamos que nos cumplan. No hay ningún derecho a qué uno pase por una obra y no esté gente trabajando. ¡Eso no tiene sentido!”.

Por su parte, Mario Huertas, el constructor mencionado por la alcaldesa, en diálogo con Caracol Radio, afirmó que las obras eran “sumamente complejas, pero la importancia es trabajar todos para un mismo lado y apoyándonos”.

Y dijo que cuando se está construyendo sobre avenidas tan importantes, donde hay más de 8.000 vehículos en el día, esas circunstancias van impidiendo que se pueda trabajar de forma masiva, además, hay kilómetros de redes que están incorporadas en la vía de lo que nosotros tenemos que reemplazar y están activas. Entonces nosotros no podemos” hacerlo hasta que no haya una planeación”.

Además, mencionó que se debían visitar las páginas web del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), en donde se publicaba cuál era el porcentaje de ejecución que se tiene respecto a las demás empresas que están ejecutando. Y que el 65 % de esas obras está “enterrado”.