“Necesitamos que los constructores nos cumplan”: Claudia López sobre obras en Bogotá

Los trancones en Bogotá hacen parte del panorama diario que se vive desde hace ya varios años, pero que se agudiza cada vez más. La situación se hace cada vez más complicada debido a las obras que se realizan.

Al respecto, son centenares de ciudadanos los que se han quejado por los cierres, pues estos no solamente han afectado a los conductores, sino también a los ciclistas y peatones, que tanto ha defendido la administración de Claudia López.

El pasado lunes, la misma alcaldesa se dio a la tarea de recorrer las calles y vías de la ciudad y con sus propios ojos se dio cuenta de que los habitantes tenían toda la razón, respecto a que las obras están casi paradas, por la falta de personal, o porque la mitad de la fuerza de trabajo hace la labor de “paletero”, es decir, los que con la paleta de ‘Pare y Siga’ dan paso a los carros.

La mandataria se dio un recorrido en bici, y en un video compartido a través de su cuenta de Twitter dijo: “Aproveché y me vine por el canal de los molinos, pero también para mirar la obra de la (Carrera) 68 y quisiera pedirle con mucho afecto, pero muy enfáticamente a Mario Huertas, que es un gran constructor, qué tiene 4 tramos. Querido, de la séptima a la Autopista Norte hay 20 personas trabajando. No tiene sentido, realmente, que vayan tan atrasados y que no esté la gente que se necesita haciendo la obra“.

Hoy estamos revisando los frentes de obra sobre la Av 68. Los ciudadanos y @Bogota estamos haciendo todos los sacrificios por las obras pero los constructores tienen que cumplir.

En la Av 68 Conconcreto, PavimentosCol y LHS van bien pero los 4 frentes de obra de MHC van atrasados pic.twitter.com/kKcBGiNEVu — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 29, 2022

“No hay excusa con los planes de manejo de tráfico, al contrario, les hemos dado toda la prioridad justamente para que el transporte público pase y ajustar las cosas. Pero la gente hace un supersacrificio y ustedes no van al día en la obra, no hay espacio para nadie”, dijo.

Y agregó, mientras mostraba con la cámara la esquina de la Av Calle 100 con Av carrera 19: “Los peatones aquí, los de las bicicletas también, atormentados. Todo el mundo haciendo la tarea, los carros se corrieron y están los peatones y ciclistas aquí y ustedes solamente tienen 20 personas [trabajando] de las cuales la mitad son paleteros”.

“No, querido, así nunca van a terminar las obras. Los bogotanos hacemos un gran sacrificio por hacer las obras, pero necesitamos que los constructores nos cumplan haciendo las obras en el tiempo que está establecido”, manifestó en son de reclamo. “Cuatro frentes de la [Av] Cali están a cargo tuyo, Mario, por favor ayúdanos”, continuó la alcaldesa.

La mandataria mencionó que la Cámara Colombiana de Infraestructura y todos los gremios -a los que atañen las obras- “estamos haciendo el plan de infraestructura más grande que se ha hecho en Bogotá, la mayor inversión para actualizar las obras, las vías, ampliarlas, pero necesitamos que nos cumplan. No hay ningún derecho a qué uno pase por una obra y no esté gente trabajando. ¡Eso no tiene sentido!”.

Entre tanto, Mario Huertas, el constructor mencionado por la alcaldesa, en diálogo con Caracol Radio, afirmó que las obras eran “sumamente complejas, pero la importancia es trabajar todos para un mismo lado y apoyándonos”.

Y dijo que cuando se está construyendo sobre avenidas tan importantes, donde hay más de 8.000 vehículos en el día, esas circunstancias van impidiendo que se pueda trabajar de forma masiva, además, hay kilómetros de redes que están incorporadas en la vía de lo que nosotros tenemos que reemplazar y están activas. Entonces nosotros no podemos” hacerlo hasta que no haya una planeación”.

Además, mencionó que se debían visitar las páginas web del IDU (Instituto de Desarrollo Urbano), en donde se publicaba cuál era el porcentaje de ejecución que se tiene respecto a las demás empresas que están ejecutando. Y que el 65 % de esas obras está “enterrado”.

Asimismo, Huertas dijo respecto al turno de 10 p.m. a 4 a.m., que “la gente también tiene derecho a dormir y tampoco podemos abusar de esta situación”.