La fiesta de cumpleaños con temática de ‘Betty, la fea’ que se volvió viral

La telenovela de Yo soy Betty, la fea ha sido sin lugar a dudas uno de los fenómenos más importantes del entretenimiento a nivel nacional e internacional, siendo no solo la más vista en el mundo, sino utilizada para crear otras versiones e historias a su alrededor.

Recientemente, los amantes de la historia de Betty y don Armando pudieron sintonizar nuevamente la novela en Netflix y la nuevamente se viralizó el cuento de hadas de Beatriz Pinzón Solano.

Ahora, una mujer decidió celebrar sus 30 años con la temática de Betty.

En un video publicado en Tik Tok por la usuaria Pollu Carretero, se muestran algunas imágenes de la celebración de la mujer en la que ella y sus invitados se vistieron como algunos de los personajes de la novela.

En las imágenes se puede ver a Nicolás Mora, a Freddy, la Pupuchurra, algunas del cuartel de las feas y por supuesto una Betty.

Los invitados solo tenían una condición y era que no podían personificar a ‘Marce’, ya que este traje lo usó la homenajeada.

Además, llama la atención la torta que tuvo la cumpleañera con la frase “los 30 me están respirando en la nuca, Marce”, haciendo alusión a la famosa frase de Lorna Cepeda en su papel.

La actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’ que nunca se ha visto la novela

Yo soy Betty, la fea se convirtió en una de las producciones más famosas de la historia de la televisión colombiana a raíz del impacto que tuvo, no solo entre el público nacional, sino en el internacional. La telenovela conquistó el corazón de millones de personas, quienes, a pesar de haberla visto, disfrutan de cada repetición que se da en la programación del canal RCN.

Parte del amor que ganó el proyecto de Fernando Gaitán va de la mano de los personajes e integrantes del elenco que le dieron su toque único a la trama. Cada artista interpretó su papel con un cariño y aprecio especial, teniendo en cuenta que era una historia completamente distinta a los formatos que ya se habían visto en la pantalla chica.

Una de las celebridades que se robó el corazón de los fanáticos del proyecto fue Natalia Ramírez, intérprete de Marcela Valencia, la ‘antagonista’ del relato. Su trabajo quedó marcado en la memoria de un público variado, el cual aplaude todos los cambios y matices que le dio a la empresaria a lo largo de la telenovela.

Recientemente, la actriz colombiana concedió una entrevista con Exa FM, donde participó en una particular temática sobre las telenovelas que marcaron a la gente. La artista contó detalles de las grabaciones, momentos que quedaron en su memoria y situaciones que disfrutó al integrar un equipo como este.

Sin embargo, en la conversación, la celebridad soltó una revelación inesperada sobre el proyecto y su cercanía con él. De acuerdo con las declaraciones que dio al formato, ella nunca se ha visto Yo soy Betty, la fea completa, solo ha visto algunos capítulos y fragmentos específicos.

“Increíble, nunca he visto Betty, la fea, dijo Ramírez, dejando sin palabras a los locutores, quienes no le podían creer esta afirmación.

En la charla aparecieron varias confesiones de parte de la actriz, quien indicó que al inicio le había dado mucho miedo integrar la telenovela. Pese a los nervios que la inundaron, tomó el impulso y aceptó aquel papel que le transformó por completo su realidad.

“Fue maravilloso, sigue siendo maravilloso y creo que todos los días agradezco a la vida que me dio la oportunidad de decir ‘sí’. Muchas veces las oportunidades le pasan a uno por el frente y uno no las ve; igual tuvimos muchas dudas, o sea, yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto porque había demasiado riesgo... nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos fuera tan bien”, aseguró.

Natalia mencionó que aún le parece increíble cómo esta historia fue rechazada por varios canales y espacios, debido al alto riesgo que significaba. Muchos la analizaban y la consideraban un azar, pues nunca antes se habían lanzado estas tramas.

“Es bien simpático, porque esa novela Fernando Gaitán ya la había escrito hace unos cuatro o cinco años y en el canal nunca le aceptaban esa novela porque era muy riesgoso. En ese momento Colombia estaba en una transición de la televisión pública a la privada, al abrir los canales y las antenas repetidoras (...) RCN no tenía muchas antenas repetidoras, pues estaba en el proceso de ponerlas y ampliar su espacio”, relató la artista en el video.

“Era el momento perfecto para hacer una novela de bajo costo y que, si no funcionaba, pues no pasaba mucho; la verdad es que no iba a importar mucho. Si se dan cuenta, en Betty, la fea, el 90 % es estudio, o sea, no tiene exteriores, no tiene producción”, agregó.