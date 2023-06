Margarita Rosa de Francisco reapareció con mensaje para el presidente Petro: “no importa si miembros del Gobierno pelan el cobre”

Margarita Rosa de Francisco, que meses atrás cerró su cuenta en Twitter, donde estuvo apoyando la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, reapareció con un mensaje político en TikTok, red social que suele utilizar para reflexionar sobre aspectos como la belleza y la vejez.

La actriz, cantante y escritora dejó un mensaje de apoyo al presidente Petro este miércoles, 6 de junio, día en que miles de simpatizantes del Gobierno manifestaron en las calles las reformas a la salud, a las pensiones y la laboral, que tanta suspicacia han generado desde que las anunció.

Margarita Rosa, contrario a algunos sectores políticos y activistas de oposición, no vio en el discurso del mandatario colombiano un tono poco conciliador, sino del lado de los más necesitados, a quienes se dirigió antes de llegar a la Presidencia.

Margarita Rosa de Francisco, una de las actrices de más renombre en la televisión colombiana. - Foto: Instagram @fitmargaritarosa

Incluso citó los apartados del discurso que más le llamaron la atención, entre ellos en el que hizo referencia a la inspección que adelantó el CTI de las Fiscalía en el piso 13 del edificio de la Dian. Valga recordar que días atrás el ente investigador y acusador también registró la Casa de Nariño.

“No tenemos nada que ocultar. No encontraron ni una sola máquina de interceptación, porque este Gobierno no intercepta a nadie; no mientan. Allá entraron y vieron las arañas y hasta las telarañas de unas oficinas que ni nosotros pusimos, sino los gobiernos de Santos y de Duque (...) la máquina de interceptaciones con la cual sí interceptaron durante meses toda la campaña del Pacto Histórico, la sacaron antes de que yo entrara. Se la entregaron al Gaula y aún la Fiscalía no ha ido a recogerla para encontrar las pruebas de una interceptación ilegal y masiva contra un partido político”, comentó el jefe de Estado.

Presidente Petro junto a la vicepresidenta Francia Márquez en la Plaza de Bolívar. - Foto: REUTERS

Fue ese apartado de su discurso al que Margarita Rosa de Francisco se refirió: “Presidente Gustavo Petro, quería solo mandarle este mensaje de apoyo, decirle que me hubiera encantado estar hoy en la marcha y haber escuchado personalmente ese bello, sincero y sentido discurso que pronunció hoy. Me puse muy contenta cuando dijo que estaba dispuesto a abrirle las puertas del palacio lagañoso de la Presidencia a la Fiscalía para que entre y haga todas las pesquisas que crea necesarias, porque usted sabe que no va a encontrar nada.

Aludió a Armando Benedetti y Laura Sarabia

Margarita Rosa de Francisco también hizo alusión a la polémica entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, que les costó la salida del Gobierno y aún continúa dando de qué hablar. Aunque no los mencionó, hizo referencia a que algunos de sus coequiperos estaban “pelando el cobre”.

“Yo creo en usted, no importa si algunos miembros de su Gobierno estén pelando el cobre en este momento. Pero yo creo en su intención genuina de incluir y ponerse del lado de las personas que tantos gobiernos han desfavorecido”, comentó.

Laura Sarabia y Armando Benedetti. - Foto: Revista Semana

Así mismo, opinó que si tanto opositores como gremios e incluso exministros se oponen a sus reformas es porque están encaminadas a los menos favorecidos, y, aunque ya no figura en Twitter, donde opinó de política en más de una ocasión, le manifestó su respaldo en lo que se avecine.

“Se entiende perfectamente que no quieran permitir que sus reformas pasen en el Congreso. Yo me uno a ese grupo de gente que lo sigue acompañando y que quiere que su proyecto de Gobierno se haga realidad”, dijo Margarita Rosa, residente en los Estados Unidos.

Mensaje de nuestra querida Margarita Rosa al Presidente @petrogustavo ¡gracias por difundirlo! pic.twitter.com/bZ9fcw2rHX — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) June 7, 2023

El video, que fue compartido por miembros del Gobierno como Cielo Rusinque, directora del Departamento de Prosperidad Social, terminó con un la siguiente frase: “Lo felicito por el gran día que tuvo hoy, abrazo”.