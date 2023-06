Confidenciales “Petro no entiende que para favorecer a los más pobres no hay que aprobar sus reformas”: Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa se sumó a quienes criticaron el tono y las expresiones utilizadas por el presidente Gustavo Petro en el discurso que dio durante las manifestaciones de este 7 de junio, convocadas para respaldar las reformas radicadas por su Gobierno en el Congreso de la República.

El exalcalde de Bogotá subrayó frases como: ¨Hemos visto a una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel¨, ¨si el pueblo quiere ir más allá, vamos más allᨠy ¨la fase que sigue es el gobierno popular y vamos a demostrar cómo se hace y cómo se ejerce¨, a juicio de algunos, con tono poco conciliador.

Peñalosa además afirmó que la reforma a la salud, por ejemplo, que el presidente tanto ha defendido a capa y espada, no favorece a quienes él dice representar.

“Petro no entiende, o no quiere entender, que precisamente para favorecer a los más pobres y vulnerables, no hay que aprobar sus reformas. Por ejemplo, la inmensa mayoría de expertos dicen que la reforma a la salud deterioraría gravemente la atención en salud a los ciudadanos... especialmente a los más necesitados. Los de mayores ingresos seguirán teniendo sistemas privados de aseguramiento y atención médica y hospitalaria de alta calidad. Los que sufrirían con la reforma Petro son los de menos ingresos”, comentó.

Resta esperar si el respaldo de miles de manifestantes a las reformas que propone el presidente Petro reciben el mismo espaldarazo en el proceso, en especial tras la ruptura de la coalición de Gobierno.