Mujer le pagó a un “asaltante” para robarle el celular a su novio y descubrió que le era infiel

La historia de infidelidad de @beba.valdezh, usuaria de Tiktok, ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales en los últimos días, pues aunque no es el único caso de traición, sí es la manera particular como ella se enteró de que le estaban poniendo “los cuernos”.

En el video que se viralizó en redes, la mujer escribió que le pagó a un “asaltante” para que le robara el dispositivo móvil al que en ese momento, al parecer, era su novio.

La joven lo único que quería saber era si su relación era afectada por un tercero, pero para su sorpresa, “cuando lo terminé de revisar (el celular) empecé a llorar”.

Sin embargo, el hecho no quedó allí, tal y como ella lo contó en su cuenta de TikTok, que suma más de 74 mil seguidores: el ladrón “cuando vendió el cel, me marcó para darme la mitad del dinero, porque efectivamente sí me ponía los cuernos”.

El clip de la joven de, 21 años de edad, recibió varios comentarios, algunos de ellos como los siguientes:

“Lealtad la del asaltante“; “Muy tóxic”; “Me falta imaginación”, entre otros a los que les causó gracia la forma de llevar una relación.

Cabe destacar que @beba.valdezh inhabilitó su publicación.

Joven descubrió infidelidad de su novio e hizo que le pagara una cirugía estética

Esta es otra historia que se viralizó en TikTok, donde su protagonista es una mujer identificada como @userg01728011, quien contó que su novio le había sido infiel y, luego de varios ruegos para que regresaran, ella pensó en perdonarlo, pero solo si le cumplía una particular petición.

En las imágenes aparece la joven llorando con un texto que dice que acababa de descubrir que su pareja la engañaba y que él mismo le preguntaba qué podía hacer para remediar esto.

Luego, la mujer cuenta que decidió entonces pedirle a su exnovio que, para poder perdonarlo, tenía que pagar por su rinoplastia, pues afirmó que su nariz le causaba inseguridad y que desde hace un buen tiempo tenía la intención de realizarse dicha operación, por lo que aprovechó el engaño de su pareja para pedirla a cambio de su perdón.

Este tratamiento en Estados Unidos tiene un valor aproximado entre 5.000 y 15.000 dólares. Al parecer, fue tal el arrepentimiento de su expareja y sus ganas de volver con ella que le dijo que sí y pagó por su rinoplastia.

En el mismo video mostró su cambio tras la cirugía, pero afirmó que, a pesar de que su expareja había pagado por su perdón, finalmente volvió a engañarla de nuevo. “Pero, ¿valió la pena? Yo pienso que sí”, concluyó ella mostrando su nuevo semblante.

En otro video publicado por la misma joven muestra el antes y el después de su cirugía luego de que, al contar su historia, su publicación se hiciera viral con más de 2,1 millones de visualizaciones, más de 490 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

Los mensajes de las redes sociales no se hicieron esperar, entre ellos, los algunos de sus seguidores, quienes contaron sus experiencias y cómo se sentían identificados con la joven.

“Mi ex me engañaba y me regalaba cosas constantemente. Ahora cuando mi actual novio me regala algo me lo pienso mucho, pero sé que no me está engañando“; “¡Sí! ¡Exactamente! Si quiere hablar conmigo ahora tiene que costarle. No pierdo mi tiempo de forma gratuita”; “Me engañaron, pero él seguía queriendo estar conmigo, así que le dejé que me comprara cosas y que me llevara a citas y luego le hice ghosting como venganza” (sic), dicen algunos comentarios.