Poderosos versículos de la Biblia para pedir por personas pecadoras

Hay muchas personas que no tienen la misma resistencia ante las tentaciones y ceden ante las mismas, así sean perjudiciales, por lo que se considera que son pecadores. Un claro ejemplo de esta situación es la infidelidad, pues a pesar de tener pareja acceden a tener una o varias más.

Versículos de la Biblia para pedir por mujeres y hombres pecadores

No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan.

que no sigue el consejo de los malvados,

Pero vayan y aprendan qué significa esto: “Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios”. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.