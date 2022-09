Presidente Gustavo Petro habla de las versiones sobre su estado de salud: “Para hablar en Naciones Unidas me costó”

Desde que ganó las elecciones, el presidente Gustavo Petro ha tenido que cancelar varios eventos públicos importantes. Antes de posesionarse no llegó a un encuentro con centenares de alcaldes en Bogotá. En ese entonces se dijo que estaba atendiendo un asunto de Estado. Después del 7 de agosto se dio su ausencia en la ceremonia de transmisión de mando de la nueva cúpula militar. Aunque se habló de “reuniones urgentes”, finalmente dijo que había tenido un profundo dolor de estómago.

De nuevo, el mandatario estuvo ausente en otro evento. Les canceló a las cooperativas en Cartagena y a la rama judicial, que estaba en Valledupar, entre otros eventos. Lo que trascendió es que el presidente tenía una fuerte tos. Pero al finalizar la tarde de aquel día, la Presidencia reportó que su médico lo diagnosticó con una “bronquitis aguda no obstructiva”.

De hecho, a raíz de estas cancelaciones, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, solicitó que el presidente Gustavo Petro dé explicaciones sobre su estado de salud. “Petro tiene la obligación de contarle al país cuál es su estado de salud”, pidió la senadora de la oposición.

Así las cosas, el presidente Gustavo Petro habló de las versiones que han surgido respecto a su estado de salud. Lo hizo desde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El jefe de Estado participó el 20 de septiembre, por primera vez como jefe de Estado, en la reunión de mandatarios en la denominada capital del mundo.

El presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU - Foto: Presidencia

“Son toses alérgicas que me han acompañado durante décadas, entre otras. Cada vez que cojo una gripa queda la tos, como ahora. Entonces, como yo vivo de hablar, afecta. Afecta por en las reuniones, en las conferencias, en los discursos, a veces paso momentos difíciles. Para hablar en Naciones Unidas me costó trabajo, me costó frenar porque además venía con una tos compulsiva que no me hubiera permitido hablar en Naciones Unidas. Es un tema alérgico y pasa, estamos superándolo”, aseguró el jefe de Estado a los colegas de Caracol Noticias.

Fue lo único que dijo el presidente Petro para luego hablar del video manipulado con el que se pretendió decir que estuvo ebrio en Estados Unidos. “Esa es una forma, ya me ha pasado dos veces. Una vez que fui a Chiquinquirá por un error mío, porque eso hay que admitirlo, pero hicieron lo mismo. Ralentizan el video y uno aparece con el bla bla bla y ahora lo hicieron más torpemente en Queens. Van ayudando a deteriorar una imagen que creen que es parroquial, al interior de Colombia, pero soy el representante de Colombia en el exterior, en un escenario de alta gama internacional, entonces es una vagabundería”, aseguró el mandatario.

“Yo he estado pensando en si, porque es un delito, eso que hacen ahí es un delito, acudir al instrumento judicial o no. Estoy pensándolo. Yo creo que la gente se merece que no la manipulen, que la información que salga... puede que haya errores de información, etcétera, pero que sea la información que es. No que haya un aparatico ahí de gente ideológicamente extremista, muy bien financiada, buscando cómo deteriorar la imagen de una persona manipulando a las otras, que es el delito. Te están engañando y premeditadamente y en masa y de manera generalizada”, agregó el presidente Petro al señalar que una manipulación de esas características debe terminar. “hay que finalizar eso, es mejor depurar el debate, que por lo menos el debate sea franco, duro si se quiere, pero franco”, aseveró.

De otro lado, el reconocido astrólogo, Mauricio Puerta, habló en exclusiva con SEMANA. A propósito de sus 50 años leyendo la carta astral de los colombianos, el hombre -que ha sido un testigo excepcional de la historia del país- y el consejero de decenas de poderosos, se refirió cómo ve desde su oficio el gobierno de Gustavo Petro.

Puerta cuenta que este es el año de los Aries, el signo del primer mandatario. “A los Aries los rige Marte, el dios de la guerra. Él ya tuvo un disfraz de guerrero. También es el líder, porque es el primer signo del zodiaco. Es un hombre muy hermético. Eso está en su esencia. Pero me parece que en la política, uno no tiene amigos”, dijo. “Lo único que podría realmente molestar ahora al doctor Petro es que la Luna Negra está en cáncer, y no importa en qué área del zodíaco la tenga uno. Él sí puede tener unos problemas de salud próximamente”, indicó inicialmente.

El presidente Gustavo Petro en la ONU (Nueva York) el 20 de septiembre de 2022 - Foto: AFP

El pronosticador colombiano puntualizó que el mandatario cordobés tiene que cuidarse mucho si no quiere que su estado de salud, principalmente el estómago, se deteriore de forma significativa. Pese a que está en uno de sus mejores años, Puerta expresó que esa Luna negra en cáncer puede traerle algunas dificultades al presidente Petro. Pero aclaró que no se trata de problemas de gravedad.

“En el camino, los Aries pueden sufrir aries de anemia. ¿Por qué? Porque si es Marte el dios de la guerra, a Marte lo rige el hierro, por eso le llaman en el planeta rojo. El riesgo del hierro está en la sangre. Yo creo que el doctor Petro tiene que cuidarse con esa Luna Negra que está en cáncer”, añadió.

Luego, el reconocido astrólogo enfatizó: “Él debe cuidarse de los problemas estomacales, que tienen que ver con las emociones. Yo creo que los problemas que puede tener el doctor Petro están ligados a una parte emocional con él mismo y con la gente más cercana. Eso se somatiza en el estómago. Lo puede decir cualquier médico naturista, pero es así”.