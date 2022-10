“¿Qué sería del mundo sin ellos?”: La defensa que hace Daniel Mendoza, creador de ‘Matarife’, a quienes consumen marihuana

El proyecto de ley que regula el consumo de cannabis en adultos, aprobado en segundo debate en la Cámara de Representantes, continúa generando opiniones a favor y en contra, todavía más después de que el congresista Daniel Carvalho confesara que desde hace 25 años fuma marihuana.

Aunque senadoras como María Fernanda Cabal plantearon que “promover el consumo de marihuana en la juventud y en los colombianos en general es degradación”, algunos colegas suyos revelaron que fuman. “Muchos también me dijeron: ‘Yo también fumo’”, señaló Daniel Carvalho en conversación con Vicky en SEMANA.

El debate, sin embargo, trascendió las puertas del Congreso y algunos simpatizantes del Pacto Histórico, así como opositores del gobierno de Gustavo Petro, sentaron su posición

Daniel Mendoza Leal, creador de la serie Matarife, que apenas semanas atrás afirmó estar desempleado, pidiendo ayuda a Gustavo Bolívar e Iván Cepeda, fue uno de los que dio su visto bueno a la iniciativa radicada en el Congreso.

Desde su cuenta en Twitter, comentó: “Ponderando la historia, si nunca hubieran existido marihuaneros, no existirían toneladas de obras literarias ni las letras y ritmos de millones de hermosas canciones, faltarían figuras y colores, y a las consciencias no les llegaría el sol. ¿Qué sería del mundo sin ellos?”.

Ponderando la historia, si nunca hubieran existido marihuaneros, no existirían toneladas de obras literarias, ni las letras y ritmos de millones de hermosas canciones, faltarían figuras y colores, y a las consciencias no les llegaría el sol.



¿Qué sería del mundo sin ellos? — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) October 13, 2022

Valga recordar que Mendoza Leal fue blanco de críticas de algunos sectores políticos, incluso de cantantes como Marbelle, una vez hizo público su desempleo.

El guionista, que nunca ha ocultado su cercanía con las posturas de Petro, admitió que el periodismo no daba para vivir y que actualmente tampoco podía ejercer como abogado. Además, manifestó que tuvo que salir de Colombia.

“Quizás es que soy un inútil. No sirvo para nada más que para luchar por mi país. Aquí no puedo litigar y el periodismo no me da para vivir. No me veo de actor ni metido entre las luces de la farándula. Después de la elección me quedé desempleado”, precisó inicialmente.

Tras estas declaraciones, la cantante de música popular Marbelle no dejó pasar por alto este hecho y se burló públicamente de Mendoza. Además, aprovechó el momento para recomendarle, de manera irónica, que hiciera una producción sobre su vida.

“¡Ayyy, qué pesar! Hagámosle una serie biográfica que se llame: De hacer MATARIFE pasé a MEQUETREFE. O le mandamos 800 barras [800.000 pesos]”, señaló la artista vallecaucana.

Ayyy qué pesar…

Hagámosle una serie biográfica que se llame … de hacer MATARIFE pasé a MEQUETREFE! https://t.co/yc9qSu5G2d — MARBELLE (@Marbelle30) October 1, 2022

Daniel Carvalho probó la marihuana en el Ejército

El congresista inició diciendo que la primera vez que fumó cannabis fue mientras estaba prestando servicio en el Ejército y aunque su mamá puede no estar de acuerdo con algunas prácticas, él es un adulto responsable. Asimismo, fue enfático y expresó que hay estigmas en torno a esta planta, la cual su comercialización es ilegal en Colombia.

“El problema no está en que consuma marihuana, eso no hace a la gente ni mala ni buena”, mencionó Carvalho.

En una parte de la intervención en Vicky en SEMANA, el político antioqueño dio detalles de que, en un momento de su vida, cuando se iba a montar en el metro de Medellín sabía que iba a ser requisado por la Policía. Por otro lado, confesó que lee los comentarios de las personas que lo critican por su cabello con rastas, aunque dijo que “es normal que la gente le tenga miedo a lo diferente”.

Luego de haber hecho la intervención en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, Daniel Carvalho señaló que la mayoría de sus compañeros en el Congreso lo felicitaron.

“Qué bueno que pongamos los temas sobre la mesa, para que tengamos una verdadera discusión como país y no sigamos con cuchicheos que no aportan al debate. Entonces, yo invito a la gente a que salgan del clóset psicoactivo y que nos digan por qué consumen y cómo les ha ido”, precisó Carvalho.