Video: hombre golpeó fuertemente a un adulto mayor en reunión de alcohólicos anónimos

En redes sociales se hizo viral recientemente un video donde se observa cómo un hombre golpea a un adulto mayor con una silla. Los hechos fueron sacados de contexto y, según expresaron algunos internautas, la situación involucró a un supuesto pastor de iglesia en Colombia.

De hecho, el senador Roy Barreras, por medio de su cuenta de Twitter, citó el trino viral e hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para “identificar y judicializar” al agresor que aparece en el video.

“Por favor @FiscaliaCol identificar y judicializar a este ‘pastor’ que es un peligro para la sociedad. Si alguien sabe dónde ocurrió esta agresión cobarde a un anciano en estado de indefensión, por favor, informar aquí o las autoridades. Es una tentativa de homicidio”, manifestó el presidente del Senado.

Aunque los hechos no ocurrieron en Colombia, el senador Roy Barreras publicó un trino solicitando acciones a la Fiscalía. - Foto: Captura de pantalla Twitter @RoyBarreras

Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, pues los hechos ni siquiera ocurrieron en Colombia. Mientras que el video que se viralizó en Twitter fue publicado el 27 de agosto de este año, el original habría sido grabado en otra fecha.

En Facebook, el medio local Primerísima Nicaragua publicó el 16 de agosto el mismo video. No obstante, también especificó bajo qué circunstancias ocurrieron realmente los polémicos hechos.

Según precisó el medio nicaragüense, “un hombre le dio con una silla en la cabeza a un ciudadano para que ‘dejara de tomar licor’”. Aunque el caso no deja de ser sorprendente, en realidad ocurrió durante una reunión del grupo ‘Alcohólicos Anónimos Buen Camino’, en Managua.

“La víctima es una persona discapacitada, originaria de la ciudad de Chinandega. El agresor realizó la acción como una ‘terapia’ para que el miembro del grupo renuncie al vicio”, detalló Primerísima Nicaragua.

Por una silla, mujeres se agreden violentamente en TransMilenio

Otro hecho viral que también involucró una silla, pero sí ocurrió en Colombia, sucedió dentro de un bus de TransMilenio, en la capital del país. El video muestra una fuerte pelea entre varias mujeres dentro del articulado.

En el clip, que dura alrededor de 30 segundos y del que se desconoce cuándo fue grabado, se observa a las mujeres agrediéndose por una silla del bus de servicio masivo. Empujones, patadas y “mechoneadas” se aprecian en los primeros segundos del material audiovisual.

Posteriormente, se ve que una de ellas le reclama a las otras dos mujeres que están sentadas y les dice que su madre está embarazada, por lo que deben darle el puesto. “¿No ve que mi mamá está embarazada?”, se escucha en la grabación, que segundos después finaliza.

Para evitar que la situación escalara hacia una trifulca mayor y afectara la integridad de alguna de las mujeres, dos hombres que también viajaban en el articulado se acercaron para intentar mediar la situación.

Al final del video, la mujer embarazada recoge su maleta y sigue su camino, calmando a su alterada hija, quien no cesaba los reclamos en contra de las dos mujeres que estaban sentadas.

El hecho generó rechazo en las redes sociales y muchas de las opiniones se centraron en una parte del clip donde se aprecia que una de las mujeres lleva en su morral un gato.

“Triste ver el nivel de estrés y de falta de empatía de las personas”; “Tenaz la situación actual”; “Cosas que le hacen daño al feto: las emociones fuertes y la exposición a la toxoplasmosis que portan los gatos, pero la silla es lo más importante”, fueron algunas de las opiniones de usuarios en Twitter.

“Las mujeres se consideran seres especiales en los buses. No le ceden la silla a nadie. De hecho, he visto señoras que, cuando se van a bajar, ahí sí le dicen a otra que ocupe el puesto, demostrando la mezquindad más asquerosa posible. No están dispuestas a incomodarse por nadie”; “No está escrito que se debe entregar la silla, menos cuando se paga por un servicio igual... además, a pocos centímetros se encontraba otra silla vacía, ¿quién es la que forma el problema?”, manifestaron otros internautas.