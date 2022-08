Video | Una niña sacó a pasear con correa a un caimán en Estados Unidos

En redes sociales se viralizó rápidamente un video en el que una jovencita salió a la calle con un caimán como mascota, que justamente lo llevaba con una correa como si fuera un perro, y mientras se bañaba en una fuente de un parque público los testigos tomaron videos del peligroso hecho y lo difundieron.

A pesar de que en Estados Unidos y Australia recientemente han informado sobre ataques de este tipo de animales a población civil, la adolescente se ve muy confiada con el caimán, pero este intimida al resto de las personas mientras va avanzando, aunque en su recorrido la niña no suelta ni afloja la correa.

“Estábamos caminando por Love Park y vimos a esta niña jugando con un caimán en la fuente. Había un montón de gente tomando fotos. La niña parecía estar con su familia, que estaba sentada a un lado. Eran muy amables. La gente recogía al caimán y lo acariciaba”, fueron las palabras de una persona que presenció la escena para el medio estadounidense CBS News.

Según medios locales, el video fue grabado en Love Park, ubicado en Filadelfia, una ciudad de Pensilvania, Estados Unidos. Entre tanto, el animal fue identificado como Wally, y su dueño sería un hombre que también tiene otras especies a su cargo, conocido como Joie Henney, según explicó el medio citado.

Entre tanto, se conoció que el animal está legalmente registrado como un caimán de apoyo emocional, ya que habría estado dando cariño y soporte a su dueño mientras este pasó por un período en el que batallaba contra el cáncer.

“No muestra ira. No muestra agresividad. No lo ha hecho desde el día en que fue capturado. Nunca pudimos entender por qué... Es simplemente adorable. Duerme conmigo, me roba las almohadas, me roba las sábanas. Es simplemente increíble”, aseguró Henney a la cadena CNN.

Love Park philadelphia PA 8/26/22 😂😂😂 pic.twitter.com/NqjgKfMP03 — bow (@esivs) August 26, 2022

Hombre fue atacado por un caimán mientras nadaba

Un hombre de 34 años fue atacado por un caimán mientras nadaba en el lago Thonotosassa, en Florida. De acuerdo con declaraciones de Melody Kilborn, oficial de información pública de la Región Suroeste de FWC a USA Today, el evento ocurrió sobre las 3:45 p. m. y fue el Cuerpo de Bomberos del Condado de Hillsborough el que llevó a la víctima al Hospital General de Tampa.

Por el momento, autoridades no han dado mayor información de lo sucedido; sin embargo, la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de la Florida (FWC) dice en un informe que “la mayoría de los caimanes tienen miedo natural a los humanos, pero pueden perderlo cuando la gente los alimenta”. Aunque puede parecer un gesto noble y propio de los amantes de los animales hacerlo, provoca que ellos asocien a los seres humanos con comida.

“Los caimanes se alimentan de forma oportunista y comen animales que están a su alcance. Prefieren ir por presas a las que puedan dominar fácilmente”. Además, precisa que “es ilegal alimentar a los caimanes salvajes. Los caimanes rara vez muerden a las personas por motivos distintos a la comida”.

Según el comunicado de la institución sobre accidentes entre caimanes y seres humanos actualizado en 2021, los caimanes se consideran una amenaza, por el aspecto que tienen: “Los caimanes figuran en esta lista porque se parecen mucho al cocodrilo americano, que está amenazado”.