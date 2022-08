Video: Bailarina de salsa se dio un terrible golpe contra el piso durante presentación

En redes sociales se hizo viral un impactante video donde se observa cómo una bailarina de salsa se golpea fuertemente contra el piso durante la coreografía. Lo que preocupó aún más a los espectadores fue que el impacto se produjo en la cabeza.

La salsa es el género musical por excelencia en Cali. Su ritmo, letras y, por supuesto, el baile lo han convertido en una de las representaciones artísticas más respetadas en el mundo. De hecho, en julio, la salsa caleña fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Bailar salsa en un bar o en reuniones familiares no tiene punto de comparación con los espectáculos que presentan los bailarines profesionales que se especializan en este género. La velocidad de sus pasos, la exigencia en cada coreografía y las sorprendentes piruetas que ejecutan durante cada performance son algunas de las cualidades más llamativas cuando de salsa se trata.

Sin embargo, en esta ocasión, una falla en la coreografía llamó la atención de varias personas que presenciaban un show de baile en Jamundí, Valle del Cauca. Las imágenes muestran el momento exacto en que una bailarina cae súbitamente después de haber ejecutado una pirueta.

Inmediatamente después del golpe, la bailarina se puso de pie e intentó continuar con la presentación. Aun así, el impacto la dejó aturdida y no pudo seguir bailando. Ante el hecho, los espectadores aplaudieron y destacaron su profesionalismo.

Varios internautas comentaron en redes sociales que notaron cierto nivel de inseguridad en los bailarines, sin embargo, se enfocaron en enviar buenos deseos a la mujer para que se recupere y no tenga efectos negativos en su salud a causa del golpe.

Tremendo totazo se pegó una bailarina de salsa en la inauguración del éxito jamundi. pic.twitter.com/TpRkbFC88s — Cali informa (@caliinforma) August 6, 2022

Joven fue despedida después de su inducción por subir un video en TikTok

Las redes sociales y plataformas digitales albergan todo tipo de contenido. Precisamente, algunos de estos se vuelven virales gracias a la cantidad de interacciones que consiguen, potenciando su alcance y llegando a millones de personas alrededor del mundo.

En esta ocasión, en la plataforma TikTok se hizo viral una curiosa anécdota contada por la usuaria Nathali (debiaisnath). La joven publicó un video sobre el día que asistió a la capacitación de su nuevo trabajo, sin embargo, dio un tono de humor a la dinámica presentada por la compañía.

“¿En qué culto caí?”, anotó la usuaria de TikTok en su video, sin esperar en ese momento que se hiciera viral. El contenido fue publicado el 18 de julio de este año y, hasta el momento, ha recibido 3,4 millones de reproducciones.

Un par de días después, Nathali publicó un nuevo video donde sorprendió a los internautas con la actualización sobre su nuevo trabajo: la habían despedido. “¿Alguien sabe de un trabajo? Porque me acaban de echar. O sea, yo no creí que fuera a ser tan grave, pero era un trabajo bueno, me gustaba el trabajo. Por andar de estúpida tirándomela de influencer (...)”, comentó la usuaria de TikTok.

“Ya que te echaron cuéntanos, de qué era”; “Me estoy muriendo de la risa con todo esto”; “Qué pecadito”; “Cadena de oración para que consiga uno”; “Necesito esta inteligencia emocional cuando me echen de algún trabajo”; “Ey, pero las risas no faltaron”, se lee en algunos de los comentarios destacados.

En otro video, el cual ya supera los 4,7 millones de reproducciones, la joven resumió su experiencia diciendo: “Hago un video chistoso sobre la capacitación de mi trabajo. Se hace viral. Me echan”.

“Que se haga viral y que ya no la contraten en ningún lado, eso sí sería épico”; “Ya me imagino las charlas de ahora en adelante de los coachs diciendo: ‘bueno, no se permiten celulares porque ya tuvimos un caso así’”; “¿Vio?, por chistosa”; “Ahí no era amiga”, respondieron algunos usuarios de TikTok.