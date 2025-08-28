Así influyen las fases de la luna para atraer buena energía y armonía al hogar, según el feng shui

El feng shui es una filosofía china que busca armonizar el entorno para promover el bienestar, la salud y la prosperidad de las personas. Su nombre significa “viento y agua”, dos elementos asociados con el flujo de la energía vital o chi.

De acuerdo con esta técnica asiática, la forma en que se organiza y decora un espacio puede influir directamente en la energía que circula en él, incidiendo de una u otra forma en la vida de quienes lo habitan.

Aunque es una filosofía que tiene raíces espirituales y filosóficas, muchas personas lo utilizan hoy como una guía práctica para crear ambientes más equilibrados y agradables.

Cada fase de la luna tiene una incidencia en las personas y en el hogar. | Foto: Getty Images

Se dice que, además de la disposición de los muebles y la decoración, el ciclo lunar también puede influir significativamente en la energía de las personas y los hogares. De acuerdo con la revista Architectural Digest, en la práctica del Feng Shui, las fases de la Luna juegan un papel significativo para armonizar el hogar y atraer abundancia. Cada fase aporta una energía específica que puede ser aprovechada en diferentes aspectos.

¿Cuál es la influencia de cada fase?

Cada fase de la luna cumple un papel definitivo en la atracción de cosas positivas al hogar. De esta manera influye, según la mencionada técnica asiática.

Luna nueva: Esta fase es ideal para nuevos comienzos e intenciones. Se considera un momento de introspección, en el que es posible establecer nuevas metas y limpiar la energía interna. Este es el punto de partida para manifestar metas, deseos y proyectos. Para ello, la persona puede sentarse en un lugar tranquilo con una libreta o su diario favorito, y anotar lo que se quiere atraer en este nuevo ciclo. Es un momento para soñar en grande y dejar que la energía de esta fase impulse todo lo bueno.

La luna llena es una de las fases más poderosas en materia energética. | Foto: Getty Images

Luna creciente : Este es un momento de crecimiento, expansión y acumulación de energía. Se recomienda potenciar proyectos, atraer oportunidades y fortalecer relaciones. Es una época ideal para activar proyectos o mejorar relaciones profesionales. Un ritual para potenciar su efecto es usar madera y colores verdes en la zona este del hogar.

: Este es un momento de crecimiento, expansión y acumulación de energía. Se recomienda potenciar proyectos, atraer oportunidades y fortalecer relaciones. Luna llena: Se dice que la energía de esta fase es poderosa para celebraciones, decisiones importantes y para agradecer. Se dice que esta es la fase lunar más poderosa para activar zonas de amor y relaciones.