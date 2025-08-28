Suscribirse

Así influyen las fases de la luna para atraer buena energía y armonía al hogar, según el feng shui

El ciclo lunar influye significativamente en la energía de las personas y los hogares.

Redacción Cómo
28 de agosto de 2025, 10:04 p. m.
Luna
Las fases de la luna juegan un papel importante en la energía y armonía del hogar, según el Feng Shui. | Foto: Getty Images

El feng shui es una filosofía china que busca armonizar el entorno para promover el bienestar, la salud y la prosperidad de las personas. Su nombre significa “viento y agua”, dos elementos asociados con el flujo de la energía vital o chi.

De acuerdo con esta técnica asiática, la forma en que se organiza y decora un espacio puede influir directamente en la energía que circula en él, incidiendo de una u otra forma en la vida de quienes lo habitan.

Aunque es una filosofía que tiene raíces espirituales y filosóficas, muchas personas lo utilizan hoy como una guía práctica para crear ambientes más equilibrados y agradables.

La belleza está en el ojo del espectador y en la luz de la Luna.
Cada fase de la luna tiene una incidencia en las personas y en el hogar. | Foto: Getty Images

Se dice que, además de la disposición de los muebles y la decoración, el ciclo lunar también puede influir significativamente en la energía de las personas y los hogares. De acuerdo con la revista Architectural Digest, en la práctica del Feng Shui, las fases de la Luna juegan un papel significativo para armonizar el hogar y atraer abundancia. Cada fase aporta una energía específica que puede ser aprovechada en diferentes aspectos.

Contexto: Ritual del dinero para abrir caminos y atraer abundancia

¿Cuál es la influencia de cada fase?

Cada fase de la luna cumple un papel definitivo en la atracción de cosas positivas al hogar. De esta manera influye, según la mencionada técnica asiática.

  • Luna nueva: Esta fase es ideal para nuevos comienzos e intenciones. Se considera un momento de introspección, en el que es posible establecer nuevas metas y limpiar la energía interna. Este es el punto de partida para manifestar metas, deseos y proyectos. Para ello, la persona puede sentarse en un lugar tranquilo con una libreta o su diario favorito, y anotar lo que se quiere atraer en este nuevo ciclo. Es un momento para soñar en grande y dejar que la energía de esta fase impulse todo lo bueno.
La luna llena ocurre cuando la Luna y el Sol están en oposición.
La luna llena es una de las fases más poderosas en materia energética. | Foto: Getty Images
  • Luna creciente: Este es un momento de crecimiento, expansión y acumulación de energía. Se recomienda potenciar proyectos, atraer oportunidades y fortalecer relaciones. Es una época ideal para activar proyectos o mejorar relaciones profesionales. Un ritual para potenciar su efecto es usar madera y colores verdes en la zona este del hogar.
  • Luna llena: Se dice que la energía de esta fase es poderosa para celebraciones, decisiones importantes y para agradecer. Se dice que esta es la fase lunar más poderosa para activar zonas de amor y relaciones.
Contexto: Rituales de luna nueva: ¿qué vela usar para atraer prosperidad y éxito?
  • Luna menguante: Este es tiempo para soltar, limpiar y renovar. Es ideal para cerrar ciclos, eliminar energías negativas y descansar. Esta fase es considerada un buen momento para dejar ir viejos hábitos, relaciones tóxicas o emociones negativas. Este es un buen momento para hacer limpieza energética del hogar, especialmente en zonas de conflicto o ruido.

