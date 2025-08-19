Cinco errores comunes al limpiar sus aretes de plata que debe evitar; podría opacar su brillo

Muchos suelen cometer errores a la hora de limpiar sus joyas u otros objetos de plata sin darse cuenta que están reduciendo su vida útil. Por eso, para no caer en este círculo de malas prácticas, es importante aprender a identificarlas antes de afectar su brillo.

El primer error común es usar productos caseros incorrectos para plata, pues en busca de la economía, muchas personas suelen recurrir a remedios caseros como pasta o crema de dientes, bicarbonato o limón.

Aunque algunos de estos productos parecen dar resultados efectivos, la realidad es que pueden rayar la superficie o causar daños permanentes, señala el portal Joyanimal.

En el caso de la pasta de dientes, por ejemplo, podría causar un efecto dañino debido a que contiene partículas abrasivas que desgastan el metal.

Por esta razón, la mejor opción es evitar estos productos y optar por limpiadores de plata especializados, esto garantiza una mayor vida útil de las joyas.

El segundo error es sumergir las joyas con piedras en líquidos limpiadores. Aunque para algunos es una práctica descabellada, hay quienes la han convertido en un truco cotidiano que puede convertirse en una gran falla.

Algunos trucos de limpieza de joyas caseros pueden parecen inofensivos, pero causan daños visibles con el paso del tiempo. | Foto: Getty Images

Esto se debe a que algunos limpiadores químicos pueden dañar las piedras, aflojar las monturas o alterar su color y brillo, por lo que es clave conocer su compatibilidad para no obtener resultados inesperados.

No secar bien las piezas es el tercer error frecuente, ya que al dejarlas húmedas después de limpiarlas, se puede acelerar el proceso de oxidación provocando manchas difíciles de eliminar.

El cuarto error es almacenarlas de manera incorrecta, incluso después de limpiarlas muy bien, pues su contacto con el aire, la humedad y ciertos materiales puede causar manchas negras y deslustre.

Por esta razón, se recomienda guardar cada una con protección, bien sea en bolsas herméticas o en paños de algodón envueltas libres de ácido. También puede funcionar un producto anti-humedad en el lugar de almacenamiento, contribuyendo a mantener cada una de las piezas impecables.

Por último, muchos suelen cometer el error de frotar las joyas de plata con papel de cocina o paños abrasivos no aptos para joyería, una práctica que también puede rayar la superficie y reducir su brillo.

Los incrédulos afirman que es una acción inofensiva, sin embargo es una muy mala práctica que, con el paso del tiempo, puede acumular pequeños arañazos que afectan la apariencia de cada pieza.