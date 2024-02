¿Cuál salmo rezar para pedir prosperidad y dinero?

¿Qué oración se puede hacer para que una ex regrese?

Contexto: ¿Qué oración se puede hacer para que una ex regrese?

Salmo de David

Misericordia mía y mi baluarte, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien me he refugiado; el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que de él tengas conocimiento o el hijo del hombre para que le tengas en cuenta?