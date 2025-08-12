Suscribirse

Cómo

El secreto mejor guardado para controlar el cortisol, según experto de Stanford

Tener el control de esta hormona es fundamental para evitar diferentes consecuencias negativas para la salud.

Redacción Cómo
12 de agosto de 2025, 1:35 p. m.
Joven joven lucha por concentrarse mientras trabaja con una computadora
El cortisol se libera principalmente como respuesta al estrés | Foto: Getty Images

Vivir en un mundo constantemente acelerado, con altos niveles de estrés y preocupaciones, hace que la producción de cortisol aumente y, en consecuencia, produzca efectos negativos para la salud. Unos niveles alterados de esta hormona pueden hacer daño al metabolismo, promover la pérdida de masa muscular y alterar los ciclos del sueño, entre otros malestares.

Por esta razón es fundamental mantenerla controlada, con el propósito de evitar el agotamiento, la vulnerabilidad a enfermedades, afectar la salud mental o provocar problemas físicos como hipertensión, explica el portal de España Vivo Labs.

Contexto: Feng Shui en el hogar: Evite estas plantas para permitir el flujo natural de la energía positiva

Para lograr este objetivo, en una reciente edición del pódcast Huberman Lab, Andrew Huberman, neurocientífico e investigador de la Universidad de Stanford, reveló el secreto mejor guardado para controlar el cortisol.

“El control del ritmo del cortisol es uno de los factores más poderosos para la salud y el bienestar”, aseguró el experto, señalando que la mejor forma de mantener el control de esta hormona es introducir cambios sencillos en la rutina diaria para mejorar la salud física y mental.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA
Cuatro cosas que debe hacer al despertar para equilibrar la hormona que combate el estrés
Actividades como caminar, nadar o hacer yoga pueden reducir el estrés y equilibrar el cortisol. | Foto: Getty Images

En este contexto, explicó que el cortisol “es especialmente importante para el cerebro, dado que propicia la disponibilidad de glucosa y ayuda a mantener la atención y la memoria”, por lo que la hiperactividad hormonal puede dificultar el descanso reparador.

Teniendo en cuenta esto, el especialista sugiere implementar hábitos clave en las rutinas, tales como:

  • Tomar la luz solar en la mañana
  • Tomar agua cuando recién se levanta
  • Consumir alimentos como naranja
  • Hacer ejercicio físico en las primeras horas del día
  • Tomar café entre media y una hora después de despertarse.
  • Suspender las pantallas al menos dos horas antes de ir a la cama para descansar, no consumir cafeína y, preferiblemente, practicar algunos ejercicios de relajación.

Con estos cambios, según Andrew Huberman, hay mayor probabilidad de mejorar y mantener el cortisol, también conocido como la “hormona del estrés”, en un nivel adecuado durante el día.

Cortisol
El cortisol es una hormona muy relacioanda con el estrés. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), el cortisol es una hormona elaborada por la corteza suprarrenal (la capa exterior de la glándula suprarrenal), que ayuda al cuerpo a usar la glucosa (un azúcar), la proteína y las grasas.

Contexto: Paso a paso para realizar la técnica japonesa que promete reducir el estrés y mejorar la concentración

Asimismo, indica que se usa para tratar muchas afecciones, como la inflamación, las alergias y algunos cánceres. Sin embargo, cuando se mantiene elevada durante largos periodos, afecta negativamente el metabolismo, el sistema inmunológico y el equilibrio emocional.

Esto se debe a que, algunas de las funciones principales del cortisol son controlar los niveles de azúcares en sangre; regular la respuesta al estrés, así como las horas de sueño y vigilia; y manejar la presión arterial, entre otras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

2. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

3. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

4. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

5. Juan Pablo Raba tuvo sentido gesto con Miguel Uribe Turbay, pese a no conocerse; dejó contundente mensaje: “Qué dolor tan grande”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estrésexpertostrucossecretos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.