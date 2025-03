Experto de Harvard revela cuál es el verdadero secreto detrás de las parejas más felices; no es la pasión

El enamoramiento es un estado mental y emocional que puede llevar a idealizar a una persona y querer estar cerca de ella la mayor parte del tiempo o, por lo menos, hasta el día en que se acaba esa química que en realidad no es para siempre, según expertos.

No obstante, ese amor apasionado no es realmente la representación de ese sentimiento que hace que las parejas sean felices y se mantengan así por muchos años juntos, pues de acuerdo con Arthur C. Brooks, catedrático de la Universidad de Harvard y reconocido experto en felicidad, el verdadero secreto detrás de las parejas más felices radica en la transición del amor apasionado al “amor de compañía”.