Con el paso de los años, cada vez se ha vuelto más popular que las personas utilicen ciertos rituales para intentar mejorar su vida, solucionar los problemas o simplemente sentirse mejor.

Estas prácticas, especialmente se realizan en momentos en donde haya estrés, ansiedad o conflicto, ya que estas situaciones desatan que la energía del cuerpo y hasta de la casa se torne un poco densa o cargada, por lo menos en el sentir de las personas.

Este ritual es muy fácil de realizar. | Foto: Getty Images

Es allí donde aparecen los rituales que muchos consideran efectivos y que tienen como objetivo restaurar el equilibrio interno y armonizar el entorno o, en otras palabras, alcanzar el aura y atraer paz al hogar.

Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial se ha metido de lleno en este mundo y hoy en día es común pedirle ciertos rituales dependiendo de cada uno de los objetivos.

En ese contexto, la IA respondió cuál puede ser el ritual más efectivo para elevar el aura, limpiarse de las malas energías y llevar serenidad y armonía a la vivienda. Para esto, es necesario tener a la mano los siguientes elementos:

Un puñado de sal marina o sal gruesa.

Incienso de sándalo, lavanda o mirra.

Una vela blanca.

Agua con pétalos de rosa (preferiblemente blanca o rosada).

Una piedra energética (amatista, cuarzo rosa o selenita).

Música suave o sonidos de la naturaleza (opcional).

Para iniciar, es fundamental tener la casa limpia y ordenada, por lo que se recomienda barrer, eliminar los objetos rotos y ordenar visualmente el lugar. Además, es necesario abrir las ventanas para permitir la entrada de aire fresco.

Las velas son fundamentales en este ritual. | Foto: Getty Images

Una vez haga esto, ponga la vela blanca en el centro de la habitación principal, enciéndala con una intención clara y después haga lo mismo con el incienso, dejando que el aroma recorra el espacio y visualizando cómo cada rincón se purifica.

Posteriormente, coloque pequeños cuencos con sal marina en las esquinas de las habitaciones, ya que esta se encargará de absorber la energía negativa. Déjelos durante 24 horas y luego tírelos lejos del hogar.

Tras esto, en un recipiente con agua templada y pétalos de rosa, sumerja las manos y rocíe su rostro y cuello, al tiempo que pide que su casa sea limpiada, lo que permitirá activar la conexión entre la energía y el entorno.

Finalmente, siéntese y póngase cómodo mientras que tiene la piedra en sus manos. Cierre los ojos, respire profundo y visualice que una luz dorada lo está envolviendo. Al tiempo, intente sentir cómo su aura se expande, se fortalece y brilla.

Es importante mantener la meditación por alrededor de 10 a 15 minutos.