Poderosa oración a San Alejo para alejar a las personas tóxicas y negativas

Oración a San Alejo para alejar a los enemigos

Amado y poderoso San Alejo, hoy vengo a pedirte que atiendas mis súplicas, pues ruego para obtener tu protección en todo momento. No permitas que las malas energías entren a mi vida ni a mi hogar.

Tu humilde San Alejo, puedes reconocer si una persona tiene malas intenciones. Por eso, aunque mis vecinos se encuentren muy cerca, te pido que me protejas a mí y a los míos de su lengua imprudente y de sus actos insolentes.

Te ruego San Alejo, para que alejes a mis malos vecinos y a las personas tóxicas que me rodean. No dejes que su maldad tenga poder sobre mi vida, porque no existe poder mejor que el tuyo.