Confidenciales “A esos personajes en buen colombiano los describimos como un guache”: Patricia Janiot sobre el caso de Álex Flórez

El senador del Pacto Histórico Álex Flórez protagonizó un escándalo en un hotel de Cartagena durante la madrugada de este viernes. Al parecer, el incumplimiento de las normas del establecimiento suscitó la arremetida violenta del congresista contra los trabajadores.

Cuando los uniformados llegaron al hotel y trataron de controlar al senador, Flórez se puso aún más molesto. Según las fuentes, intentó pegarles a los uniformados y los trató de “asesinos y cobardes”.

“Oye, ¿cómo te llamas? Asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes. Cobarde”, sentenció el congresista refiriéndose a la masacre de los tres jóvenes que ocurrió en Sucre, situación que ha denunciado ampliamente en los pasillos del Legislativo. Ahora bien, el policía le pidió respeto y el senador lo amenazó con un manoteo, mientras un hombre trataba de detenerlo y calmarlo.

La respuesta del senador Álex Xavier Flórez Hernández ante los empleados y los uniformados que atendieron la situación luego del llamado al cuadrante ha generado varias reacciones en la opinión pública en Colombia.

Una de estas reacciones fue de la periodista Patricia Janiot, quien criticó la actitud del congresista. “Y además que este senador diga con tanta ligereza y embriagado de poder que fue elegido solo para legislar y no para ser un ejemplo de sus electores, deja muy claro su enana talla moral. A esos personajes en buen colombiano los describimos como un guache”.

Además de las reacciones en redes sociales ante el incidente que protagonizó el senador del Pacto Histórico, también se radicó por parte de Melquisedec Torres, abogado y periodista de La Luciérnaga en Caracol Radio, una solicitud formal a División de Relacionamiento con el Ciudadano de la Procuraduría General de la Nación para dar inicio a una investigación contra el congresista oficialista.

El abogado y periodista informó en su cuenta de Twitter sobre la denuncia, la cual fue radicada a las 11:00 a. m. de este viernes dos de septiembre. El comunicador asegura que su solicitud va direccionada a que se promueva la pérdida de investidura del senador Flórez.

“Como deber ciudadano, he radicado solicitud formal a la procuradora Cabello para que, de oficio, inicie investigación disciplinaria y promueva pérdida de investidura contra el senador Álex Flórez”, informó Torres a través de su cuenta de Twitter.

Desde el Pacto Histórico también han llegado voces de rechazo contra Flórez. “La posición del senador Flórez no es la posición de la bancada del Pacto Histórico. La mayoría asumimos el compromiso ético y moral de representar a nuestro pueblo. Tenemos que comportarnos a la altura. Nosotros no vinimos a hacer leyes y ya, vinimos a dar ejemplo, no vergüenza”, publicó David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, también, en su cuenta de Twitter.