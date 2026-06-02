Abelardo de la Espriella habla de los debates: “Olvídese que una hiena como Cepeda le puede ganar a un tigre”

En su entrevista con SEMANA, Abelardo de la Espriella habló de la posibilidad de enfrentarse a un debate con Iván Cepeda. El candidato del Pacto Histórico evadió los debates durante la campaña antes de la primera vuelta.

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Tras su derrota ante Abelardo de la Espriella, el candidato salió este lunes a pedir un espacio para debatir. De la Espriella aceptó el debate de SEMANA y aseguró que esperaba allí al candidato del petrismo.

Cepeda se negó a participar en ese espacio y aseguró que quería buscar un escenario con garantías, para lo cual nombró a dos compromisarios.

“Olvídese que una hiena como Cepeda le puede ganar a un tigre.. si quiere que vaya con Petro para que le sople”, aseguró De la Espriella.

“Que la señora Quilcué salga”, aseguró el candidato para aclarar que piensa que el debate debe ser de cada uno de ellos con sus fórmulas, pues finalmente son los que podrían tener la responsabilidad de asumir las riendas de la Casa de Nariño si ellos faltan.

“José Manuel Restrepo va a tener muchas funciones en mi gobierno y tengo que decirlo: lo mejor que le ha pasado a esta fórmula se llama José Manuel Restrepo. Estoy listo para el debate con Cepeda, pero los candidatos a la vicepresidencia deben debatir también”, concluyó.