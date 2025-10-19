Suscribirse

Abelardo de la Espriella: “Petro, en mi gobierno te empaco en ‘DEA Airlines’”

El precandidato aseguró que cuando asuma las Presidencia recuperará su papel como aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 7:03 p. m.
El precandidato Abelardo de la Espriella envió un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro.
La arremetida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”, sigue generando diversas reacciones en el país.

Una de ellas fue la del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien celebró que sus denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos fueron confirmadas por el presidente Trump.

Contexto: 🔴 En vivo | Estalla grave crisis entre EE. UU. y Colombia. Trump califica a Petro de “líder del narcotráfico”. Así reaccionan distintos sectores

El aspirante a la Casa de Nariño recordó que a comienzo de año radicó ante la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, una solicitud para que se investigará al presidente Petro por sus presuntos vínculos con el Cartel de Los Soles y organizaciones criminales asociadas a Nicolás Maduro.

“Petro ha entregado las zonas cocaleras del Catatumbo y del suroccidente del país a la narco guerrilla, creando una zona binacional con el dictador venezolano para expandir la producción y el tráfico de cocaína”, advirtió De la Espriella, quien aseguró que esto es una conspiración planificada.

El socialismo del Siglo XXI es la fachada de un cartel transnacional que usa la ideología para esconder sus negocios ilícitos”, destacó, al tiempo que celebró el retiro de la ayuda de Estados Unidos a Colombia.

Contexto: “Yo no hago ‘business’, como usted, yo soy socialista”: Gustavo Petro vuelve a responder al presidente Donald Trump

Sin embargo, aseguró que cuando asuma la presidencia recuperará su papel como aliado estratégico de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que se ha venido perdiendo en la actual administración.

“Te lo dije, Petro: tan pronto sea presidente y la justicia norteamericana te pida en extradición, te empaco en ‘DEA Airlines’. En mi gobierno no habrá impunidad ni para los bandidos de fusil ni para los de corbata. Conmigo, Colombia volverá a estar del lado correcto de la historia”, afirmó.

