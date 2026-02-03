La Agencia Nacional de Tierras (ANT) prendió las alarmas y reveló un fraude que se estaría cometiendo en 25 departamentos del país, con millonarios cobros de supuestos funcionarios de la entidad para recibir beneficios.

Por esa razón, se lanzó la alerta y se pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por falsos tramitadores y denunciar ante la Fiscalía lo ocurrido para poder dar con los responsables.

Además, las estafas también las hacen con supuestas convocatorias laborales, para lo que crean grupos de WhatsApp donde supuestamente hay funcionarios de la ANT.

En territorios como Caldas, Cundinamarca y Meta, terceros exigían pagos de hasta dos millones de pesos, utilizando documentos falsos y haciéndose pasar por servidores públicos de la ANT.

“Para este año, hemos logrado instaurar 13 denuncias ante la Fiscalía General, sobre presuntas irregularidades en varios departamentos del país. Hay gente cobrando entre 300.000 hasta dos millones de pesos por hacer trámites, haciéndose pasar por funcionarios de la Agencia y utilizando falsas convocatorias laborales y otras artimañas para engañar a la comunidad”, confirmó César Santoyo, inspector de la Gestión de Tierras de la ANT.

En Casanare, Cauca y Tolima, los delincuentes crearon falsos grupos de WhatsApp que simulaban ser oficinas de la entidad para exigir dinero por inscripciones inexistentes y el envío de documentación.

La Agencia Nacional de Tierras ya informó a la Fiscalía General de la Nación sobre presuntas irregularidades en un proceso de acceso a tierras en el Tolima, relacionadas con actuaciones de una exrepresentante legal de una organización social.