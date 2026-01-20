“Ahora solo falta él. De pronto se lo lleva Trump. Mejor que Petro no se vaya a torearlo vestido de jaguar”: Ingrid Betancourt

La excandidata Ingrid Betancourt publicó un video en el que habla de las nuevas revelaciones de Sneyder Pinilla. El exsubdirector de la UNGRD narró cómo el Gobierno pactó acuerdos secretos para aceitar a los congresistas para que tramitaran los proyectos al Gobierno.

“El arquitecto de este esquema de corrupción fue Petro, el presidente Petro, que se lo ideó y lo implementó”, aseguró Betancourt.

“Entonces el ministro de Hacienda abre las compuertas del tesoro nacional y coge los recursos del presupuesto y comienzan a fluir montones de plata, casi 2 billones billones de pesos para comprar al Congreso y lograr una reforma a la salud como la que Petro quiere para no tener que negociarla, para no tener que crear un consenso, es decir, para imponerla a punta de corrupción”, agregó.

Betancourt asegura que la clave serán estas elecciones parlamentarias. “Necesitamos un Congreso que diga la verdad, que no se deje comprar, que denuncie y que sea capaz de ahora abrir los procesos políticos, es decir, los juicios políticos cuando sea el caso, para que no haya más impunidad al más alto nivel”.

“En un trino, la excandidata compartió el video con este mensaje: ¡Quedó claro que armó un gabinete para la corrupción! Ya están presos varios de sus ministros; ahora solo falta él. De pronto se lo lleva Trump. ¡Mejor que no se vaya a torearlo vestido de jaguar!”.