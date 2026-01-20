Confidenciales

“Ahora solo falta él. De pronto se lo lleva Trump. Mejor que Petro no se vaya a torearlo vestido de jaguar”: Ingrid Betancourt

“El arquitecto de este esquema de corrupción fue Petro, el presidente Petro, que se lo ideó y lo implementó”, dijo sobre la UNGRD.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 2:15 p. m.
Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: SEMANA / Presidencia / Adobe

La excandidata Ingrid Betancourt publicó un video en el que habla de las nuevas revelaciones de Sneyder Pinilla. El exsubdirector de la UNGRD narró cómo el Gobierno pactó acuerdos secretos para aceitar a los congresistas para que tramitaran los proyectos al Gobierno.

“El arquitecto de este esquema de corrupción fue Petro, el presidente Petro, que se lo ideó y lo implementó”, aseguró Betancourt.

Gran Consulta por Colombia alista la llegada de dos nuevos candidatos: estos son los detalles

“Entonces el ministro de Hacienda abre las compuertas del tesoro nacional y coge los recursos del presupuesto y comienzan a fluir montones de plata, casi 2 billones billones de pesos para comprar al Congreso y lograr una reforma a la salud como la que Petro quiere para no tener que negociarla, para no tener que crear un consenso, es decir, para imponerla a punta de corrupción”, agregó.

Betancourt asegura que la clave serán estas elecciones parlamentarias. “Necesitamos un Congreso que diga la verdad, que no se deje comprar, que denuncie y que sea capaz de ahora abrir los procesos políticos, es decir, los juicios políticos cuando sea el caso, para que no haya más impunidad al más alto nivel”.

Confidenciales

María Claudia Tarazona dice que Miguel Uribe Londoño no le ha contado si se lanza de nuevo a la Presidencia. Anuncia a quiénes apoyará al Congreso

Confidenciales

Tribunal negó solicitud de suspensión provisional de Laura Sarabia de la Embajada de Reino Unido

Confidenciales

Cambios en la cúpula de la Fiscalía. Sale el director del CTI

Confidenciales

Mauricio Lizcano descarta estar en las consultas interpartidistas: “Hay que enfocarse en lo importante”

Confidenciales

La candidatura de “los 3 ivanes” por la que Paloma Valencia criticó a Iván Cepeda: “Sería el verdadero sucesor”

Confidenciales

David Luna reaccionó a los resultados de la última encuesta: “¿Cómo me siento? Pues mal, como un cu&*@; golpean duro”

Confidenciales

“Rebelión de gobernadores”: mandatarios departamentales confirmaron reunión con el ministro de Hacienda para revisar reclamos por emergencia económica

Política

Juan Carlos Pinzón pidió que el Partido Oxígeno entregue aval a Enrique Peñalosa

Política

Ingrid Betancourt destacó los resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “La Gran Consulta se va afianzando”

Confidenciales

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

“En un trino, la excandidata compartió el video con este mensaje: ¡Quedó claro que armó un gabinete para la corrupción! Ya están presos varios de sus ministros; ahora solo falta él. De pronto se lo lleva Trump. ¡Mejor que no se vaya a torearlo vestido de jaguar!”.

Más de Confidenciales

Gustavo Petro, Donald Trump

“Ahora solo falta él. De pronto se lo lleva Trump. Mejor que Petro no se vaya a torearlo vestido de jaguar”: Ingrid Betancourt

.

María Claudia Tarazona dice que Miguel Uribe Londoño no le ha contado si se lanza de nuevo a la Presidencia. Anuncia a quiénes apoyará al Congreso

Laura Sarabia, hoy embajadora en el Reino Unido, fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro en el comienzo del Gobierno.

Tribunal negó solicitud de suspensión provisional de Laura Sarabia de la Embajada de Reino Unido

Fabián Andrés Ordoñez, director del CTI

Cambios en la cúpula de la Fiscalía. Sale el director del CTI

El Debate con Yesid Lancheros, director de Semana.

Mauricio Lizcano descarta estar en las consultas interpartidistas: “Hay que enfocarse en lo importante”

Paloma Valencia e Iván Cepeda.

La candidatura de “los 3 ivanes” por la que Paloma Valencia criticó a Iván Cepeda: “Sería el verdadero sucesor”

La Gran Consulta por Colombia

David Luna reaccionó a los resultados de la última encuesta: “¿Cómo me siento? Pues mal, como un cu&*@; golpean duro”

Elección de la nueva mesa directiva de la Federación Nacional de Departamentos

“Rebelión de gobernadores”: mandatarios departamentales confirmaron reunión con el ministro de Hacienda para revisar reclamos por emergencia económica

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales

“El populismo radical está unido en torno al heredero de Petro”: Abelardo de la Espriella sobre encuesta en la que gana Iván Cepeda

Antonio García cuestionó fuertemente al presidente Gustavo Petro. Dijo que tiene una actitud “mentirosa, manipuladora y ausencia total de verdad”.

“El ELN no tiene nada que ver con el narcotráfico”: asegura Antonio García, comandante del ELN

Noticias Destacadas