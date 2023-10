Alejandro Eder, así como Carlos Fernando Galán, denuncia supuesto audio hecho con IA; lo vinculan con un piloto de paz

“¡OJO! No caigan en mentiras. Siguen corriendo la línea ética, ahora con un audio hecho con inteligencia artificial en el que supuestamente compro encuestas y tengo un trato con los Gustavos. No son ataques aislados, es algo sistemático. Están asustados y no saben qué más inventar. ¡No caigan en trampas!”, dijo Carlos Fernando.