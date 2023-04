Confidenciales Alejandro Gaviria revive su viral predicción del Gobierno Petro: “Me han escrito preguntando por servicios de adivinación”

Alejandro Gaviria, exministro de Educación Nacional del Gobierno de Gustavo Petro, salió del gabinete en el primer remezón ministerial. Su posición sobre la reforma a la salud, frente a la cual tenía profundos reparos, lo hizo un funcionario incómodo y terminó saliendo en medio de polémica por la filtración de un documento en el que depositó sus críticas.

En varios momentos, entre ellos su salida, se viralizó un video en el que el exministro, como precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, explica qué ocurriría durante el primer año de Gobierno de Gustavo Petro. Ahora, en medio del segundo remezón ministerial en ocho meses de gobierno, el mismo Alejandro Gaviria revive el video, haciendo referencia a la precisión con la que predijo lo que está pasando actualmente.

“El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho. Se le desbarata el Gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Básicamente, es ese conflicto que crea de manera permanente. La agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción”, dijo el ministro cuando era precandidato presidencial.

El exministro aseguró que lo han contactado para servicios de adivinación o clarividencia, por su acertada predicción de lo que ocurre en el Gobierno Petro.

“Algunos me han escrito preguntando por una posible oferta de servicios de adivinación o clarividencia. Lamento informarles que la bola de cristal se me rompió hace ya muchos meses. No tengo ni idea qué nos deparará el futuro. Solo puedo decir que el ingenio y la estupidez de la especie seguirán haciendo parte del mundo, de la comedia humana, salvándonos y empujándonos hacia el abismo al mismo tiempo. Gracias por el interés”, publicó en su cuenta de Instagram.