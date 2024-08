Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, defiende la postura que tomó Colombia en la OEA

Por esa razón, el representante del Pacto Histórico, Alejandro Toro, quien además es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esa corporación dijo que la postura del Gobierno Petro es totalmente entendible y que eso no significa que el país no esté de acuerdo con que se haga una verificación de los resultados para garantizar la democracia.

“Hay que recordar que esta resolución no es el camino, porque Venezuela no hace parte de la OEA desde el año 2019 y no hay que olvidar el rol que ha venido teniendo Colombia de mediador entere la oposición y el Gobierno de Venezuela y si se quiere llegar a buen puerto, no podemos adherirnos a declaraciones de este tipo”, dijo el congresista.