Alfredo Saade dice que la desfinanciación de las Fuerzas Armadas es mentira, pero las cifras son del propio Ministerio de Defensa

Los datos que documentan que estas no cuentan con los recursos necesarios para operar provienen del mismo Gobierno. Sin embargo, el jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade , negó lo que ya confirmó la administración que él representa: “Mienten, SEMANA miente”, expuso.

El mismo ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, reconoció que las Fuerzas Armadas tienen problemas de cartera porque el Gobierno no les giró el monto de financiación que solicitaron para este 2025.

“El presupuesto que habíamos pedido no fue autorizado porque no alcanzó la plata. El Gobierno había planteado una reforma tributaria, una financiación, al no ser aprobada, se tuvo que reducir el presupuesto”, dijo Sánchez a SEMANA.