Alfredo Saade le propondrá a Petro que cree su propia red social, como Trump. El pastor habla de “ampliar el periodo” del presidente

SEMANA: ¿Cuándo se firmará el contrato con Portugal para el nuevo modelo de pasaportes colombianos?

ALFREDO SAADE: Eso tiene un tiempo. En enero de 2025 debieron haberse dado algunas cosas. No diré si hubo o no culpas, pero no se dieron. Llegamos a junio y viene el 31 de agosto, el día final. Y el primero de septiembre arrancará el nuevo convenio. Si se mira para atrás, hay un espacio perdido: o no se hicieron las cosas, o se dejaron de hacer o no hubo tiempo. Tuvimos unas diez mesas técnicas y analizamos todo lo que debía pasar y lo que no pasó. Nos sentamos con Portugal. Este 10 de julio se fueron los de Portugal y quedamos de acuerdo en absolutamente todo para el nuevo convenio.

SEMANA: ¿Cuándo se firmará?

A.S.: Ellos viajaron este jueves a su país y nosotros deberíamos firmar el martes 15 de julio. De ahí en adelante se inicia una transición, que existe en todo proceso. Toda empresa que se va tiene que dejar una transición, todo empleado que se va hace un empalme.

SEMANA: ¿La Cancillería hará un convenio con la Imprenta Nacional y con el Gobierno de Portugal?

A.S.: Así es. Es tripartito. Este martes se le explicará al país, paso a paso, y se le mostrará el contrato a la prensa.

Alfredo Saade, dice que a la Imprenta Nacional le están haciendo una mala fama. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: La Procuraduría está preocupada y advirtió que la Imprenta Nacional no está preparada para atender la demanda de pasaportes. ¿Qué responde?

A.S.: A la Imprenta Nacional le están haciendo una mala fama, porque cuando usted revise el contrato se dará cuenta de que quien va a hacer los pasaportes en todo ese tiempo de la transición es Portugal y no la Imprenta. Al final, esa entidad, según lo consignado en el convenio, será la favorecida de todo este proceso, porque terminará con la tecnología más grande, como la de Portugal. Eso pasará al final del contrato. Le están echando agua sucia a la Imprenta Nacional. ¿Sabe qué será lo mejor del convenio? Que el diseño del pasaporte, los datos, el chip, la llave y toda la información del pasaporte terminan en manos de Colombia.

SEMANA: ¿Costará más el pasaporte para los colombianos?

A.S.: No, imposible. Cuando conozcan la cifra, se darán cuenta.

SEMANA: ¿Cómo logró que Thomas Greg & Sons no maneje más el contrato de pasaportes? No lo hicieron Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo ni Laura Sarabia.

A.S.: Le puse el pecho. Tengo un Dios que me ama, me acompaña, me protege y me guía.

Alfredo Saade dice que la propuesta del nuevo sistema de gestión de las comunicaciones de la Casa de Nariño se la deben presentar al presidente la otra semana. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Cómo terminó su relación con Laura Sarabia?

A.S.: Hablo con mi mamá todos los días, tiene 88 años, es muy lúcida y lee mucho. Cuando salió todo esto, me llamó a las seis de la mañana y me dijo: “En los 70 años de matrimonio que llevo con tu papá, ¿viste que alguna vez me ganara una pelea? Si quieres perder, pelea con las mujeres”. Punto. Mi relación con Laura Sarabia es maravillosa.

SEMANA: Es decir, si lo hace, pierde la pelea con Sarabia, según su mamá.

A.S.: (Risas) Con las mujeres no se pelea.

SEMANA: La sensación que quedó es que usted llegó y sacó de la Cancillería a Laura Sarabia.

A.S.: No es verdad. Soy un hombre supremamente ejecutivo y estoy acostumbrado a que las cosas funcionen.

SEMANA: Pero, en una entrevista que Sarabia concedió, lo señaló de querer entorpecer las citas en la Cancillería.

A.S.: No hablaré de eso. Si no le hago caso a mi mamá, después me meto en problemas.

SEMANA: ¿Usted llegó a la Casa de Nariño y desplazó al ministro Armando Benedetti?

A.S.: Es mi llave. Aquí nadie desplaza a nadie. Armando es mi gran amigo desde hace muchos años. La oficina de Armando fue esta. Al suceder lo que tenía que pasar, él está en su despacho.

SEMANA: ¿Por qué dice que no hay transparencia en las elecciones de 2026?

A.S.: Revisen, saben los hechos que se dan a diario, las experiencias vividas y la historia. Ojalá no nos equivoquemos. Hay que estar alertas.

Alfredo Saade manifiesta que sí es pastor. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: Pero Petro fue elegido democráticamente por más de 11 millones de colombianos y está ejerciendo.

SEMANA: ¿Lo dijo porque Thomas Greg & Sons se quedó con el contrato para adelantar la logística de las elecciones en 2026?

A.S.: El presidente puso un trino, el país debe revisarlo. A él no le han creído en muchas cosas y siempre acierta. Cuando dijo lo del aguacate, se rieron, se burlaron, y hoy genera una gran economía. Y con el turismo mire a dónde vamos, se triplicó. Al presidente le corresponde hacer llamados de atención, para eso es el presidente.

SEMANA: ¿Gustavo Petro se quedará en el poder después del 7 de agosto de 2026?

A.S.: Le pregunto: jurídicamente, ¿cómo el presidente se puede quedar después del 2026? No tiene cómo. Él está elegido hasta el 7 de agosto de 2026. Jurídicamente no tiene cómo y él es supremamente democrático.

SEMANA: Pero usted habló de la posibilidad de que se quedara en el poder otros 20 años.

A.S.: Yo, Alfredo Saade, hablo de constituyente, de reelección, de ampliarles el periodo al presidente de la república, a los gobernadores y alcaldes dos años más. Pero es un tema de Alfredo Saade, que cree que el país tiene que hacerlo. Hay que esperar a ver cómo se desarrolla.

SEMANA: ¿Ha pensado en alguna vía para llegar a ello? Por ejemplo, ¿un decreto de conmoción interior por parte de la Presidencia?

A.S.: No. El presidente es un hombre supremamente democrático.

SEMANA: ¿Qué le dice Petro cuando usted habla de reelección de 20 años? ¿Le llama la atención?

A.S.: Las conversaciones con el presidente son entre él, yo y Dios.

Alfredo Saade asegura que le gustaría que los gobernadores, alcaldes y el presidente tuvieran dos años más de periodo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Cree que prosperará la constituyente promovida por el presidente?

A.S.: Seguimos con la constituyente en firme. Hay que llevar la papeleta a las urnas ese día. Esperemos que con esos 15 millones de votos que haya extras en esa papeleta suceda algo: se despierte el pueblo, la justicia.

SEMANA: Pero con esa constituyente no se podría reelegir a Petro. No hay tiempo.

A.S.: Bueno, no hay tiempo, pero si le abrimos la reelección sería hasta bueno. Unos aman a Uribe, otros a Santos, unos más a Pastrana, Duque, Samper. Se podrían presentar todos, sería maravilloso tener cinco expresidentes en una contienda electoral.

SEMANA: La papeleta de la que usted habla ya no existe, ahora son votos.

A.S.: No importa, algo pasa, se le muestra al país que hay un deseo. Esperemos a ver qué efecto jurídico hace esa papeleta.

SEMANA: ¿Le gustaría que Petro siguiera en el cargo después de 2026?

A.S.: Sabe que tenía la delicadeza del tractor, pero desde que llegué aquí me toca cuidar lo que hablo. Lo que no niego es que me gustaría que los gobernadores, alcaldes y el presidente tuvieran dos años más de periodo. En el país, el tiempo de gobernar debe ser mínimo de seis años.

SEMANA: ¿Es cierto que contempla crear una red social de Petro, que se llamará P, al estilo de X y lo que hizo Trump?

A.S.: No me puedo chiviar, pero esa propuesta sale pronto. Vienen cosas maravillosas.

SEMANA: ¿De dónde saldrían los recursos para financiar esa red social?

A.S.: ¿Cuánto cuesta un dominio? Hay de 100.000 pesos, 500.000 pesos. Ellas crecen y van cogiendo el valor de acuerdo a cómo se van formando. Usted revisa que el dominio que tiene el presidente Donald Trump costaba, en su momento, un dólar con cincuenta. ¿Sabe cuánto vale hoy?

SEMANA: ¿Esa propuesta de la red social de Gustavo Petro es de él o suya?

A.S.: Es una propuesta del nuevo sistema de gestión de las comunicaciones de la Casa de Nariño. Se la debemos presentar al señor presidente la otra semana. Una vez la apruebe, mostraremos en rueda de prensa el nuevo sistema de gestión de comunicaciones de la Presidencia.

Alfredo Saade dice que el presidente Petro es quizás de las personas más amenazadas de Colombia y del mundo. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: ¿Va ligada a su propuesta, en su momento, de restringir X en Colombia?

A.S.: No va ligada a eso. Ante tanta desinformación del mundo virtual y de los medios de comunicación tradicionales, a personas como el presidente Petro les toca buscar canales de comunicación directos.

SEMANA: ¿Por qué volvió a cerrar las puertas del segundo piso de la Casa de Nariño?

A.S.: El presidente Petro es quizás de las personas más amenazadas de Colombia y quizás en el mundo. El Palacio de Nariño debe mantener cierta seguridad que nos permita tener ciertos controles. Al frente mío está el despacho del jefe de Estado, que responde por la nación. Es necesario mantener límites para evitar el desfile de personas que uno a veces no sabe quiénes son. Encontré hace poco a dos personas que terminaron aquí y les pregunté: ¿tienen cita con el presidente? “No, vinimos a conocer”, me respondieron. ¿Y cómo llegaron? “Veníamos de ver el Salón de Gabo”, dijeron. Terminaron cerca del despacho de Petro porque se perdieron del grupo que lidera los recorridos en la Casa de Nariño. Eran muchachitos del colegio, no representaban ningún peligro, pero me di cuenta de que somos vulnerables.

SEMANA: Lo comparan con Roy Barreras porque ha cambiado mucho de partido. Pidió pista en Cambio Radical y el Centro Democrático antes de ser petrista.

A.S.: Cuando uno viene de abajo, le toca buscar oportunidades. En esa época, el poder verdaderamente estaba única y exclusivamente en esos partidos. Tenía que entrar porque si no nunca iba a poder iniciar un proceso. Pero la oportunidad que Dios me dio al lado de Gustavo Petro en ningún lado la hubiera conseguido.

SEMANA: ¿Insiste en cerrar los medios de comunicación?

A.S.: Yo sé que me darán garrote, pero los medios tienen una responsabilidad muy grande con la nación. Sí creo que hay que regularlos. Voy a mostrarle algo: soy miembro de la Federación Nacional de Prensa (Fenalprensa) y tengo carné de periodista (...) Cuando a uno le dañan la moral, es difícil volver a levantarla. Mire lo que hacen conmigo en las redes sociales: todos los jóvenes que ven en fotografías dándome picos son mis hijos, nietos y sobrinos. Y dicen que soy pedófilo. Sacaron las fotos de las redes sociales nuestras, de mis sobrinos, de mis hijos. Las redes sociales son una puerta abierta al infierno y no las controla nadie, pero los medios deberían autorregularse.

Alfredo Saade asegura que lee la biblia todos los días. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

SEMANA: Veo la Biblia abierta en su oficina. ¿La lee?

A.S.: Leo mi Biblia, tiene el escudo de Colombia, soy un hombre bibliocéntrico, la leo todos los días, los Salmos. Hay un proverbio para cada día. Oro mucho, me levanto a hacerlo a las tres de la madrugada.

SEMANA: ¿Es pastor desde hace cuánto? ¿Y cuál es su Iglesia?

A.S.: Sí, soy pastor. Vamos a la historia. Gustavo Petro firmó su libro y escribió: “Para el pastor Saade”. La periodista Vicky Dávila me entrevistó y hablamos del tema. Yo era un líder religioso y, cuando ella me preguntó si era pastor, le respondí que no. En ese momento no había sido recibido como pastor. Hace tres años fui recibido. Provengo de una Iglesia en Cúcuta, nací espiritualmente allí hace 20 años y luego en nuestra Iglesia, Levántate, en Barranquilla, donde estuve como representante legal hasta antes de posesionarme.

SEMANA: Pero algunas Iglesias cristianas no lo reconocieron como pastor.

A.S.: Me dolió muchísimo cuando hicieron esa persecución religiosa en mi contra, eso se llama estigmatización y es delito. Algunas Iglesias de la ultraderecha, que predican más la sangre derramada en el Gobierno de Uribe que la de Jesucristo, empezaron a atacarme y pedirme credenciales. Lo más fácil era ir al Ministerio del Interior y preguntar con mi número de cédula. Formé parte de la Mesa Nacional de Asuntos Religiosos y no se puede estar allá sin estar acreditado. ¿Sabe por qué decidí callar? Si les mostraba mis credenciales a esas víboras, pisoteaba a los pastores de los pueblos que no las tienen. Ser pastor es tener una vocación.

SEMANA: Usted es pastor. ¿Por qué a veces se le ve tan agresivo?

A.S.: ¿Jesús cómo entró al templo cuando expulsó a los vendedores y cambistas? Soy cristocéntrico, ciento por ciento. Hay momentos de amigos y de fuerza.

SEMANA: ¿Su Dios es Jesucristo o Gustavo Petro?

A.S.: ¡Uy, qué pregunta! Eso no tiene cabida en ninguna parte. Cuando usted dice: “Su Dios es Dios o es Gustavo Petro”, está blasfemando. Me dicen: “Es que él tiene de Dios a Petro porque lo comparó con Jesucristo”. Le respondo que Jesucristo atendía a la viuda, al huérfano, al menesteroso, a la prostituta, al caído, al pobre, al humilde y al extranjero.

SEMANA: O sea que su Dios es Jesucristo y no Petro.

A.S.: Tenemos un solo Dios: padre, hijo y Espíritu Santo.

SEMANA: En la Casa de Nariño hay capellán católico. ¿Cómo hará?