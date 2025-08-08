Suscribirse

Alfredo Saade pide que ningún miembro del Gobierno asista al congreso de la Andi: estas son sus razones

El funcionario se ha caracterizado por enviar mensajes radicales dentro del Gobierno.

Redacción Confidenciales
8 de agosto de 2025, 9:37 p. m.
Alfredo Saade Vergel
Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, les pidió a los miembros del Gobierno nacional no asistir al congreso de la Andi porque, según dijo, el presidente Gustavo Petro no fue invitado.

“Ningún miembro del Gobierno nacional debe asistir al congreso de la Andi. Si no invitan a la cabeza, nadie debe asistir. Así de sencillo”, afirmó Saade.

El hecho importa porque se trata del evento más importante de los empresarios del país, que se lleva a cabo anualmente y en el cual se escuchan las visiones de los distintos sectores, sus preocupaciones y retos que tienen para ayudar a mejorar el país.

En su agenda, regularmente están invitadas personas del Gobierno para conocer esa posición oficial.

Esta vez, del 13 al 15 de agosto de 2025, se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena el 10º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) y la 81ª Asamblea General de Afiliados.

