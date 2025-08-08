El jefe de despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, les pidió a los miembros del Gobierno nacional no asistir al congreso de la Andi porque, según dijo, el presidente Gustavo Petro no fue invitado.

“Ningún miembro del Gobierno nacional debe asistir al congreso de la Andi. Si no invitan a la cabeza, nadie debe asistir. Así de sencillo”, afirmó Saade.

Ningún miembro del gobierno nacional debe asistir al congreso de la @ANDI_Colombia

Si no invitan a la cabeza nadie debe asistir.

Así de sencillo. — pastor saade (@alfredosaadev) August 8, 2025

El hecho importa porque se trata del evento más importante de los empresarios del país, que se lleva a cabo anualmente y en el cual se escuchan las visiones de los distintos sectores, sus preocupaciones y retos que tienen para ayudar a mejorar el país.

En su agenda, regularmente están invitadas personas del Gobierno para conocer esa posición oficial.