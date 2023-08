“Altamente peligroso para los gremios”: así calificó Paloma Valencia al presidente Petro tras advertencia a Fedecafé

La tarde de este 16 de agosto, desde Pitalito (Huila), donde se encontró con productores de café, el mandatario de colombiano afirmó: “Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café”.

En ese contexto, Paloma Valencia trinó: “Es inaceptable que el presidente amenace al gremio del café -Federación- y les diga que si no se reestructura, según su capricho (y cómo no eligió gerente, según su gusto), entonces les quitará el fondo del café. No solo es abusivo e irrespetuoso sino altamente peligroso para los gremios”.