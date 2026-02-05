Confidenciales

Álvaro Uribe pide un exorcismo para Iván Cepeda. Así lo dijo

“El hombre, a toda hora, quiere a Uribe preso, que Uribe tal cosa, tal otra. Creo que el país no puede quedar en manos de las Farc”, aseguró en Manizales.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 12:59 p. m.
Álvaro Uribe e Iván Cepeda
Álvaro Uribe e Iván Cepeda Foto: Colprensa

En una visita a Manizales, el expresidente Álvaro Uribe hizo una declaración que llamó la atención. El exmandatario se refirió a Iván Cepeda, el candidato de izquierda hoy líder en las encuestas y quien ha sido su contraparte en los procesos judiciales que ha enfrentado.

“¿Qué dice Cepeda? Yo no sé cómo le van a hacer un exorcismo para que me saquen del alma de Cepeda. El hombre, a toda hora, quiere a Uribe preso, que Uribe tal cosa, tal otra. Creo que el país no puede quedar en manos de las Farc”, aseguró Uribe.

‘Ad portas’ de elecciones, Álvaro Uribe advierte sobre compulsa de copias de la justicia en su contra. La califica de “abusiva” e “infame”

El exmandatario ha dicho recientemente que ha recibido información de que el candidato estaría buscando cercarlos judicialmente. En un trino, el expresidente aseguró que un grupo de personas le había dicho: “Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”.

“Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá, no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que, como no tienen pruebas en mi contra a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, contó.

“Cepeda, creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc, es altamente responsable de que Colombia hubiera pasado de 48 mil hectáreas de droga a 300 mil hectáreas. Cepeda es el candidato proclamado por 28 mil personas en armas que quieren la segunda versión del Pacto de la Picota”.

En su visita a Manizales, el expresidente también hizo un comentario jocoso. Un periodista del diario La Patria le preguntó: “¿Cuánto presupuesto tiene para su campaña?”. Uribe respondió: “Este par de zapatos ya están viejitos”.

Noticias Destacadas