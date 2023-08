Álvaro Uribe se estrenó en TikTok y su primer video llegó a las 400.000 visitas en pocas horas

Aunque su popularidad no ha tenido buenos números en los últimos años, el expresidente se ha vuelto más activo en redes sociales como Twitter, Instagram y ahora Tiktok.

El exmandatario abrió su cuenta hace pocos días y en ella publicó un primer video, en el que se puede ver cómo se toma una foto con una seguidora emocionada. “Nada me disminuye el afecto por mis compatriotas”, dijo en exmandatario.

“El asesinato de los policías, los carros bomba en el Cauca acreditan que las Farc no quiere la paz, quiere es doblegar nuestra democracia. El diálogo no es para que justifiquen el asesinato de los policías, la destrucción con los carros bomba. El diálogo es para que no haya violencia y tiene que darse sin violencia”, comentó.