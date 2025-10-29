Amplían denuncia en la Procuraduría por problemas financieros en la Empresa de Energía de Casanare

Al despacho del procurador Gregorio Eljach, llegó una ampliación de denuncia por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la Empresa de Energía de Casanare (Enerca) y que fueron denunciadas con anterioridad ante el Ministerio Público.

En el documento de 26 páginas se afirma que hay elementos nuevos que deberían ser incorporados en la indagación que se está adelantando por la gravedad de los mismos.

Allí se reitera que hay un supuesto mal manejo gerencial de la Empresa de Energía de Casanare que tendría en jaque a la compañía.

Se argumenta que la empresa ha tenido pérdidas millonarias, grandes pasivos y millonarias deudas con proveedores y contratistas, al parecer, sin razón alguna.

En el oficio radicado se afirma que la situación financiera de la empresa se complicó en 2024 y se argumenta que podría ser por problemas de contratación en ese año.

“Esta nueva denuncia es por la adjudicación de varios millonarios contratos de Operación y mantenimiento de Subestaciones y Redes de Alta/Media Tensión con la Sociedad Grupo Empresarial Gilco SAS constituida en diciembre 20 de 2023, una empresa sin experiencia y trayectoria en el sector Eléctrico, sus actividades económicas al momento de su constitución no tenían nada que ver con Sistemas eléctricos, eran de Farmacia, misceláneos, alimentos, dotaciones”, dice la ampliación de la denuncia.

Además, se afirma que en 2024 esa sociedad hizo una modificación en la Cámara de Comercio y allí se agregó la actividad de instalaciones eléctricas.

Por esa razón, le piden al Ministerio Público determinar dicha empresa cuenta con la experiencia requerida para lo que fue contratada y se habla de un posible “interés indebido en la celebración contratos”.