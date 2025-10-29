Suscribirse

Confidencial

Amplían denuncia en la Procuraduría por problemas financieros en la Empresa de Energía de Casanare

El Ministerio Público está investigando un posible colapso financiero en dicha empresa de ese departamento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
30 de octubre de 2025, 1:53 a. m.
Procuraduria General
Procuraduría General de la Nación. | Foto: GUILLERMO TORRES

Al despacho del procurador Gregorio Eljach, llegó una ampliación de denuncia por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la Empresa de Energía de Casanare (Enerca) y que fueron denunciadas con anterioridad ante el Ministerio Público.

En el documento de 26 páginas se afirma que hay elementos nuevos que deberían ser incorporados en la indagación que se está adelantando por la gravedad de los mismos.

Allí se reitera que hay un supuesto mal manejo gerencial de la Empresa de Energía de Casanare que tendría en jaque a la compañía.

Se argumenta que la empresa ha tenido pérdidas millonarias, grandes pasivos y millonarias deudas con proveedores y contratistas, al parecer, sin razón alguna.

En el oficio radicado se afirma que la situación financiera de la empresa se complicó en 2024 y se argumenta que podría ser por problemas de contratación en ese año.

“Esta nueva denuncia es por la adjudicación de varios millonarios contratos de Operación y mantenimiento de Subestaciones y Redes de Alta/Media Tensión con la Sociedad Grupo Empresarial Gilco SAS constituida en diciembre 20 de 2023, una empresa sin experiencia y trayectoria en el sector Eléctrico, sus actividades económicas al momento de su constitución no tenían nada que ver con Sistemas eléctricos, eran de Farmacia, misceláneos, alimentos, dotaciones”, dice la ampliación de la denuncia.

Ampliación de denuncia Procuraduría. by Publicaciones Semana S.A.

Además, se afirma que en 2024 esa sociedad hizo una modificación en la Cámara de Comercio y allí se agregó la actividad de instalaciones eléctricas.

Por esa razón, le piden al Ministerio Público determinar dicha empresa cuenta con la experiencia requerida para lo que fue contratada y se habla de un posible “interés indebido en la celebración contratos”.

Aunque la Procuraduría ya abrió una indagación preliminar, deberá decidir si con base en esta información se abre una investigación formal.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millonarios y Once Caldas complicaron todo en Liga BetPlay: durísimo panorama de ambos en la tabla

2. Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

3. Huracán Melissa deja casas derrumbadas en el Atlántico: impactantes imágenes muestran la devastación

4. Toman contundente decisión contra los dos hombres detenidos por el robo en el Museo de Louvre

5. Nuevo récord para Trey Yesavage: así quedó el juego 5 de la Serie Mundial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Procuraduría General de la NaciónCasanare

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.