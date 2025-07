Angustioso llamado de Day Vásquez: “Hay muchas personas”

Vásquez indicó que, si bien hay quienes le dicen que siga ‘prendiendo el ventilador’ ante la justicia, estos no se detienen a pensar que a ella no le han regresado su esquema de seguridad.

A propósito, la expareja de Nicolás Petro dijo este martes, 1 de julio, que ya completa un mes pidiendo que, por favor, le devuelvan su esquema de seguridad, para garantizar que su vida no corra peligro.

“Hay muchas personas por esta red social que me dicen que hable, que cuente todo lo que sé… Pero no se detienen un momento a pensar en mi seguridad. Llevo un mes suplicando para que me devuelvan la seguridad, un mes escribiendo casi que a diario”, dijo puntualmente Vásquez en X.