Confidenciales Antanas Mockus ejerció su derecho al voto: este fue el mensaje que compartió

Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, ejerció este domingo 19 de junio su derecho al voto. Como lo había anunciado, lo hizo por el candidato Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez.

En su cuenta en Twitter, Mockus compartió varias imágenes. En una de estas apareció con la senadora Angélica Lozano, mientras que en otras se vio al político junto a varios jóvenes.

“Cada voto cuenta. Porque la vida es sagrada, vamos a ganar con @petrogustavo y @FranciaMarquezM”, fue el mensaje que acompañó la publicación en Twitter.

En una carta abierta publicada en su perfil de Twitter, Antanas Mockus también compartió en las últimas horas un mensaje dirigido a todos los colombianos. En la misiva, además, el candidato presidencial en las elecciones de 2010 detalló las razones por las que extendió hace un par de semanas su apoyo a Gustavo Petro, tal y como lo hizo en 2018.

“En esta campaña presidencial he decidido tomar la palabra: la situación es suficientemente grave para el futuro de Colombia. Mi carrera está tras de mí, no tengo nada que demostrarle a nadie, y como no espero nada, soy totalmente libre en mi palabra y en mi decisión. Me dirijo a ustedes desde el corazón”, manifestó Mockus en la introducción de su carta.

El exalcalde de Bogotá también aseguró que nunca fue lo que se llama “un hombre de izquierda, ni un hombre de derecha”. En ese sentido, dijo valorar a las personas “a partir de su consistencia y honestidad, y no por su posición en un juego de polarización”.