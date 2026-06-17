La Cámara de Representantes aprobó, en cuarto debate, el proyecto de ley que reconoce el carácter salarial de la bonificación judicial que reciben 36.819 servidores públicos del país.

Estos trabajadores pertenecen a la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Justicia Penal Militar, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las direcciones seccionales de la Rama Judicial.

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La iniciativa, que pasó a sanción presidencial, es autoría del senador Alejandro Carlos Chacón y establece que la bonificación judicial sea reconocida plenamente como factor salarial para todos los efectos legales y prestacionales. Hasta ahora, solo se tenía en cuenta para la cotización a salud y pensión.

“Con esta ley, que entrará en vigor una vez sea sancionada y promulgada por el presidente de la República, el Congreso avanza en el reconocimiento efectivo de los derechos laborales de los servidores judiciales y en la construcción de un sistema salarial más justo, equitativo y jurídicamente sólido para el sector justicia”, expresó Chacón.

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Como ese componente salarial no estaba contemplado como un elemento dentro de las cotizaciones de los trabajadores, numerosos funcionarios interpusieron litigios contra el Estado con el objetivo de reclamar ese derecho.

Los datos presentados por el congresista del Partido Liberal indican que se han abierto más de 15.600 procesos judiciales con pretensiones económicas que superan los 750.000 millones de pesos.