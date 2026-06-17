Representante Juan Espinal denunció “presiones” a la ciudadanía en Antioquia para votar por Iván Cepeda

Cuando quedan cuatro días para la segunda vuelta presidencial, se conoció una nueva denuncia sobre supuestas incidencias en medio de la jornada electoral. El representante Juan Espinal, del Centro Democrático, dijo que supuestamente estarían presionando a la ciudadanía en Antioquia para votar por Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella denuncia presunta red de compra de votos: “No me voy a quedar quieto”

“Recibo información de que en varios municipios del nordeste y del norte de Antioquia los bandidos están presionando a la ciudadanía para que voten por el candidato Iván Cepeda; les exigen que deberá presentar el domingo la constancia de foto o video del voto” (sic), aseguró.

Espinal compartió un mensaje que le llegó, en el que relata que estarían presionando a los comerciantes para votar por Cepeda. “Eso no es un misterio”, le dijo la persona que denunció esos hechos.

Desde la campaña de Abelardo de la Espriella han denunciado una supuesta compra de votos en favor del candidato del petrismo. “Tengo la lista, estimado subsecretario. En Soledad opera el señor Pulgar; lo que pasa en Sucre es complejo y tenemos identificado al señor Mario Fernández Alcocer. En Córdoba, a los señores Calle; en el Cesar, al señor Ape Cuello; y en Bolívar también tenemos identificada una gente”, dijo recientemente.

De la Espriella publicó una lista con más de 30 líderes políticos que supuestamente estarían en esa operación y presentó las pruebas ante Estados Unidos.