Abelardo de la Espriella denuncia presunta red de compra de votos: “No me voy a quedar quieto”

En la noche de este jueves, 4 de junio de 2026, el movimiento político Defensores de la Patria emitió un pronunciamiento oficial a través de sus canales institucionales. La organización afirmó tener información relevante relacionada con presuntas dinámicas de compra de votos en el territorio nacional.

El pronunciamiento del candidato presidencial Abelardo de la Espriella se produjo como respuesta directa a una advertencia emitida por el Gobierno de Estados Unidos. El aspirante aseguró que ya tiene identificados a los presuntos responsables de estas prácticas en la Costa Caribe.

La tensión política aumentó tras las declaraciones del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien advirtió que las agencias de su país vigilan el proceso electoral colombiano y sancionarán con la cancelación de visas a quienes participen en fraudes.

Señalamientos directos a dirigentes regionales

Ante la postura del funcionario estadounidense, el líder del movimiento Defensores de la Patria hizo públicos los nombres de los líderes políticos que, según sus investigaciones, coordinan estas actividades de manipulación ciudadana.

🛑 URGENTE | El candidato presidencial @ABDELAESPRIELLA aseguró que tiene identificados a varios de los presuntos responsables de la compra de votos en la Costa Caribe y anunció que continuará denunciando cualquier intento de fraude electoral.



De acuerdo con el comunicado, De La… pic.twitter.com/XDoHXv18hQ — Sofy Casas (@SofyCasas_) June 5, 2026

El candidato Abelardo de la Espriella afirmó: “Tengo la lista, estimado subsecretario. En Soledad opera el señor Pulgar; lo que pasa en Sucre es complejo y tenemos identificado al señor Mario Fernández Alcocer. En Córdoba, a los señores Calle; en el Cesar, al señor Ape Cuello; y en Bolívar también tenemos identificada una gente”.

De igual forma, el aspirante argumentó que estas estructuras buscan alterar los resultados en los departamentos del norte del país, afectando la transparencia de los comicios programados para la segunda vuelta presidencial.

Monitoreo institucional y garantías democráticas

El abogado y candidato a la Presidencia enfatizó que radicará las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales para evitar alteraciones en el resultado de las urnas. Su equipo de campaña mantendrá el monitoreo en los puestos de votación de la periferia.

De la Espriella sostuvo que “no me voy a quedar quieto. Voy a hacer que se respete la voluntad popular. La mayoría de los ciudadanos apoya nuestra propuesta y no permitiré que afecten las elecciones con una compra masiva de votos en el Caribe”.

Finalmente, el aspirante presidencial reiteró que la transparencia electoral y la fiscalización de las organizaciones políticas tradicionales constituyen los ejes centrales de sus propuestas de gobierno, tras recordar el respaldo de 10 millones de votos obtenido en la primera vuelta.