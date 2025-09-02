Suscribirse

Armando Benedetti estrenó funciones presidenciales: lideró el consejo de ministros

El presidente Gustavo Petro le delegó estas funciones al ministro del Interior durante su ausencia por un viaje al exterior.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 1:57 a. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti.
Ministro del Interior, Armando Benedetti. | Foto: Semana.

El presidente Gustavo Petro estará por fuera del país entre el 2 y 7 de septiembre, mientras adelanta una visita de Estado a Japón, por lo que delegó sus funciones al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El funcionario ya estrenó las tareas: este martes lideró el consejo de ministros que tuvo con tema central la oferta de educación y las órdenes que emitió el primer mandatario para mejorar este sector.

“Buenas noches. En el día de hoy se va a tratar, después de la alocución del señor presidente, todo lo que tiene que ver con educación, sobre todo, en los logros en educación básica y superior”, dijo Benedetti.

Al comenzar la sesión, el ministro del Interior leyó un mensaje que le envió la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, luego de que se le cuestionara en vivo por el Programa de Alimentación Escolar.

