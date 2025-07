Armando Benedetti habló ante jóvenes sobre su problema con las drogas y su rehabilitación

El funcionario del Gobierno Petro empezó diciendo: “Yo también he tenido problemas con las drogas. Yo soy una persona rehabilitada. (Aplausos). El alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad , la sociedad no lo entiende así, el Estado no lo entiende así”.

Benedetti continuó diciendo que el país necesita que la juventud vuelva a confiar en la política: “Si usted no se mete en la política, la política se mete en usted. Todo pasa por la política. Llevo años tratando de cambiar las cosas y debo admitir que he fracasado, me he rendido muchas veces. Lo importante hoy es que no se rindan a pesar de que todo esté contra ustedes”.