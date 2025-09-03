Confidenciales
Armando Benedetti sale en defensa de la candidata de Petro que perdió en el Senado: “Fue un acto de discriminación”
El ministro se mostró molesto por la decisión que se tomó en el Congreso en las últimas horas.
El ministro del interior, Armando Benedetti, se pronunció por la derrota del Gobierno de Gustavo Petro después de que Carlos Camargo fuera elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
“Hoy se eligió a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, esto agitó un avispero político“, comenzó diciendo en su declaración.
Benedetti fue más allá y cuestionó duramente esta decisión, ya que el Ejecutivo buscaba que ganara María Patricia Balanta.
“Lo que queda claro es que las cortes, los medios y las redes tienen realmente el poder, eligieron a Camargo en contra de la mejor hoja de vida para el tribunal constitucional”, señaló.
Incluso, el jefe de la cartera aseveró que, más allá de si esta mujer merecía o no ganar, lo que hubo fue un “acto de discriminación por todos los medios de comunicación y los opinadores”.
“La trataron por ser mujer, por ser negra y por venir de estrato bajo. Si hubiera sido blanca, mona y de ojos azules, entonces hubiera podido ser una perfecta persona para poder ser magistrada”, comentó.
Benedetti cerró diciendo: “Lo que hicieron los medios y los jueces fue amartizarla para acabarla, destruirla y además se inventaron que era de Petro, cuando él no la ha visto dos veces en su vida”.
"Fue un acto de discriminación": Armando Benedetti tras la derrota del Gobierno Petro con María Patricia Balanta en la Plenaria del Senado. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wqPez7uxeh— Revista Semana (@RevistaSemana) September 4, 2025