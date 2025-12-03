Suscribirse

Armando Benedetti se solidariza con Angie Rodríguez tras vulneración en su casa: “A pocas personas he querido como ella”

El ministro es la persona más cercana a la directora saliente del Dapre.

Redacción Confidenciales
4 de diciembre de 2025, 12:46 a. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez.
Ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez | Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA / Suministrado a Semana

El ministro del Interior, Armando Benedetti, es la persona más cercana a la directora saliente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez.

La exfuncionaria del Gobierno Petro atraviesa una difícil situación, luego de que cinco hombres violentaran la residencia de sus padres en la localidad Rafael Uribe Uribe, en Bogotá.

Benedetti se solidarizó con Rodríguez luego de que SEMANA revelara los videos de este violento hecho ocurridos el 21 de noviembre de 2025, a las 2 de la madrugada.

A pocas personas he querido cuando hemos trabajado juntos. Angie Rodríguez es una de ellas, a quien le reconozco su inteligencia y su eficacia en su trabajo. Me duele ver cómo su casa fue vulnerada y ultrajada. Solidario con ella a muerte”, dijo el ministro en su cuenta personal de X.

