Así está la puja por la cabeza de lista del Centro Democrático por el departamento de Cundinamarca

En la pelea hay varios nombres por lo que la colectividad deberá tomar decisiones prontamente.

Redacción Confidenciales
27 de noviembre de 2025, 1:44 a. m.
La sede nacional del Centro Democrático en Bogotá será escenario de la convención de enero, donde se definirá si la colectividad lanza un solo aspirante o dos a la presidencia.
Las inscripciones de listas al Congreso serán hasta el 8 de diciembre de 2025. | Foto: Colprensa

El Centro Democrático está confeccionando sus listas al Congreso y en el departamento de Cundinamarca están buscando la cabeza de lista.

Por esa razón, hay una puja que deberá ser resuelta en los próximos días porque el 8 de diciembre cerrará el periodo de inscripciones para el Congreso de la República.

En esa puja están: Angélica Montañez, Orlando Clavijo, Juan Carlos Saldarriaga y Camilo Rubiano, excónsul en Miami durante el gobierno de Iván Duque.

En los próximos días el Centro Democrático deberá tomar decisiones de fondo sobre este tema.

Centro DemocráticoCundinamarca Elecciones 2026

