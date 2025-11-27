Confidenciales
Así está la puja por la cabeza de lista del Centro Democrático por el departamento de Cundinamarca
En la pelea hay varios nombres por lo que la colectividad deberá tomar decisiones prontamente.
El Centro Democrático está confeccionando sus listas al Congreso y en el departamento de Cundinamarca están buscando la cabeza de lista.
Por esa razón, hay una puja que deberá ser resuelta en los próximos días porque el 8 de diciembre cerrará el periodo de inscripciones para el Congreso de la República.
En esa puja están: Angélica Montañez, Orlando Clavijo, Juan Carlos Saldarriaga y Camilo Rubiano, excónsul en Miami durante el gobierno de Iván Duque.
En los próximos días el Centro Democrático deberá tomar decisiones de fondo sobre este tema.