Así reaccionó Roy Barreras a denuncia de Petro sobre supuestos tarjetones firmados en Cesar

El candidato presidencial Roy Barreras reaccionó a una publicación del presidente Gustavo Petro en la que habla sobre supuestos hechos de corrupción en medio de la jornada electoral de este domingo, 8 de marzo.

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado hizo eco de una denuncia de que en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, se estarían entregando tarjetones ya firmados por un partido. “Esto significa un intento de fraude a nivel municipal”, escribió.

“Debe haber cambio de jurados. Está ubicada la mesa y hay que iniciar denuncia ante la autoridad competente”, agregó.

Este mensaje llamó la atención de Roy Barrares, quien no dudó en responder, dejando en claro que esto es un delito y que la persona que lo cometa debe enfrentar a la justicia. “La incoherencia en el supuesto marcaje del tarjetón prueba la burda falsedad del montaje”, señaló.

“La Fiscalía debe estar atenta en todos los puestos de votación e investigar todas las denuncias”, complementó.