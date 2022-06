Confidenciales Atención: Rodolfo Hernández dijo que en caso de ser presidente no se posesionará en Bogotá

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, ha dado de qué hablar durante toda su campaña, especialmente cuando se refiere a los planes que tiene para el dinero que recibirá por parte del Estado en caso de ser presidente de Colombia.

En el pasado, Hernández ya había asegurado que su sueldo como primer mandatario de los colombianos no llegaría a sus bolsillos, sino que sería donado a la educación de los jóvenes en el país.

“En 2015 fui elegido como alcalde de Bucaramanga (…). Lo primero que hice fue poner las necesidades de los más pobres por encima de mis privilegios. Tomé la decisión de donar completamente mi sueldo”, indicó.

Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé, pero hay 22 millones de colombianos pobres que sí la necesitan 🇨🇴🫶🏻.#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/Zm25ndF3Dx — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 18, 2022

Luego añadió: “Yo también supe qué fue la pobreza, y ahora que lo tengo todo, me duele ver cómo hay más de 22 millones de colombianos aguantando hambre (…). Hoy me comprometo no solo a derrotar a los corruptos, sino a poner las necesidades de los colombianos por encima de mis privilegios”.

Ahora, la nueva información que dio Hernández sobre su dinero, está relacionada con la reposición de votos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dará al candidato luego de obtener más del 4 % del total de los votos válidos depositados en la primera vuelta presidencial, así como de los que recibirá el 19 de junio, en la segunda vuelta.

“La plata que me den de la reposición de votos, que por ley me corresponde, la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será en el más pobre de Colombia”, escribió Hernández, recordando que hizo lo propio cuando se posesionó como alcalde de Bucaramanga, en 2016, ya que lo hizo en el barrio más pobre de la ciudad.

La plata que me den de la reposición de votos, que por ley me corresponde, la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será en el más pobre de Colombia 🇨🇴💛



(Foto del día que me posesioné como alcalde, en uno de los barrios más pobres de la ciudad)#RodolfoHernandez pic.twitter.com/ZA144QVtVx — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022

Dicha información fue confirmada por medio de un comunicado de prensa en el que Hernández recalcó que su “posesión no será en Bogotá”, ya que para él es importante hacer este acto político y diplomático en un pueblo de escasos recursos “en el que hayan creído que el cambio es posible, el que haya creído en un futuro mejor”.

Cabe recordar que Hernández ya había hablado sobre el tema de la reposición de votos al inicio de este mes, luego de asegurar que, incluso, con su campaña ya le había ayudado a ahorrar a los colombianos más de 24 mil millones de pesos, teniendo en cuenta que en su campaña solo gastó tres mil millones.

“Sin haber sido elegido, ya le ahorré 24 mil millones a los colombianos. Tenía derecho a gastar 27 mil millones que el Estado me devolvería en la reposición de votos, pero solo me tuvieron que devolver tres mil, que es lo que gasté”, explicó el exalcalde de Bucaramanga el pasado 1 de junio.

Según lo dicho por el mismo Hernández, el dinero que donará no afectará en mayor proporción su cómoda vida como uno de los hombres más adinerados del país. De acuerdo con una conversación que tuvo en diciembre del año pasado en Vicky en SEMANA, su empresa constructora H.G. (Hernández Gómez y Cía. Ltda.), le ha servido para tener una fortuna de más de 400 mil millones de pesos.

“Están protocolizadas las declaraciones de renta de mi familia, la mía y de las empresas en la Secretaría General de la Alcaldía de Bucaramanga, porque yo creo que la gente tiene que saber de dónde provienen los ingresos del alcalde. Cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va a robar el presupuesto público para enriquecerse. Pues le digo de frente: 100 millones de dólares. Esa es mi fortuna”, reveló el Ingeniero en la entrevista con SEMANA.