Confidenciales

Augusto Ocampo será el ministro (e) de Justicia, tras la renuncia de Eduardo Montealegre

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado de firmar el Decreto 1143 que aceptó el retiro de Montealegre

28 de octubre de 2025, 2:43 a. m.