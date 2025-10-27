Suscribirse

Confidenciales

Augusto Ocampo será el ministro (e) de Justicia, tras la renuncia de Eduardo Montealegre

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado de firmar el Decreto 1143 que aceptó el retiro de Montealegre

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
28 de octubre de 2025, 2:43 a. m.
Augusto Alfonso Ocampo será el ministro (e) de Justicia.
Augusto Alfonso Ocampo será el ministro (e) de Justicia. | Foto: Tomada de Instagram @minjusticiaco / API

Augusto Alfonso Ocampo fue designado como ministro de Justicia encargado tras la renuncia de Eduardo Montealegre a esa cartera, quien se apartó del cargo horas después de presentar un borrador de texto para convocar a una asamblea nacional constituyente.

Como el presidente Gustavo Petro se encuentra en un viaje internacional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado de firmar el Decreto 1143 que aceptó el retiro de Montealegre y designó en ese cargo a Ocampo, quien asumirá las riendas del Ministerio como encargado.

Contexto: Así fue la tensionante renuncia de Eduardo Montealegre al Gobierno Petro

“Con la firma del decreto 1143 el ministro delegatario en funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, aceptó la renuncia del ministro Eduardo Montealegre a partir de la fecha. Además, se ha nombrado como nuevo ministro de Justicia (e), al doctor Augusto Alfonso Ocampo”, informó la cartera.

Ocampo es abogado de la Universidad Católica de Colombia, cuenta con una especialización en Investigación Criminal y recientemente se desempeñó como secretario jurídico de la Casa de Nariño. Ocampo también ocupó el puesto de superintendente (e) de notariado y registro.

Contexto: Los motivos que llevaron a la renuncia de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia

En la hoja de vida publicada por la Presidencia se detalla que Ocampo ejerció como fiscal ante la Sala de la JEP, juez penal del Circuito, Director Distrital de Asuntos Disciplinarios, magistrado auxiliar y conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. También ha sido catedrático de Derecho Penal y Derecho Constitucional en diversas universidades. El empalme en la cartera de Justicia se realizará esta semana.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La inflación golpea con fuerza a Estados Unidos: esta es la ciudad donde más se sienten sus efectos

2. Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este martes 28 de octubre

3. Así encontraron, en Antioquia, a uno de los hackers más buscados en Sudamérica: el socio ya había sido capturado en Ecuador y Bolivia

4. Tabla de posiciones Liga BetPlay tras el arranque de la fecha 18: histórico se bajó de la pelea

5. Radican queja contra funcionarios del Gobierno por presunta participación en política para la consulta del Pacto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Eduardo MontealegreMinisterio de Justicia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.