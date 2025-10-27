Confidenciales
Augusto Ocampo será el ministro (e) de Justicia, tras la renuncia de Eduardo Montealegre
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado de firmar el Decreto 1143 que aceptó el retiro de Montealegre
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Augusto Alfonso Ocampo fue designado como ministro de Justicia encargado tras la renuncia de Eduardo Montealegre a esa cartera, quien se apartó del cargo horas después de presentar un borrador de texto para convocar a una asamblea nacional constituyente.
Como el presidente Gustavo Petro se encuentra en un viaje internacional, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue el encargado de firmar el Decreto 1143 que aceptó el retiro de Montealegre y designó en ese cargo a Ocampo, quien asumirá las riendas del Ministerio como encargado.
“Con la firma del decreto 1143 el ministro delegatario en funciones presidenciales, Guillermo Alfonso Jaramillo, aceptó la renuncia del ministro Eduardo Montealegre a partir de la fecha. Además, se ha nombrado como nuevo ministro de Justicia (e), al doctor Augusto Alfonso Ocampo”, informó la cartera.
Ocampo es abogado de la Universidad Católica de Colombia, cuenta con una especialización en Investigación Criminal y recientemente se desempeñó como secretario jurídico de la Casa de Nariño. Ocampo también ocupó el puesto de superintendente (e) de notariado y registro.
En la hoja de vida publicada por la Presidencia se detalla que Ocampo ejerció como fiscal ante la Sala de la JEP, juez penal del Circuito, Director Distrital de Asuntos Disciplinarios, magistrado auxiliar y conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. También ha sido catedrático de Derecho Penal y Derecho Constitucional en diversas universidades. El empalme en la cartera de Justicia se realizará esta semana.