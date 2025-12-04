Confidenciales
“Aumento del salario mínimo por encima del crecimiento económico debilitaría la inversión de las empresas formales”: Fedetranscarga
El gremio señala que un incremento superior al crecimiento económico podría afectar inversión, competitividad y empleo formal en Colombia.
Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo proyectado por el Gobierno para 2026. Según el Ministerio de Trabajo, el incremento estaría cerca del 11 %, cifra superior a la propuesta por los sindicatos, que fue de 10,5 %.
“El dato planteado por el Gobierno supera en tres puntos porcentuales la expansión del PIB nominal, lo que generaría un desbalance macroeconómico que afectaría la inversión, la diversificación empresarial y la competitividad del país”, indicó Cuervo. Añadió que esta situación “presionaría al alza el déficit fiscal y la inflación, manteniendo elevado el costo del dinero y reduciendo el margen de maniobra del sector productivo”.
El gremio destacó que entre 2020 y 2024, el ahorro y la inversión nacionales disminuyeron del 14,5 % al 13,7 % del PIB y del 19 % al 16,8 % del PIB, respectivamente.
“El excedente económico generado por la empresa formal creció solo 6,4 % entre 2023 y 2024, mientras el salario mínimo aumentó 28,1 %, es decir, 4,4 veces más”, explicó. Según Fedetranscarga, este desbalance fortalece un patrón insostenible que “premia el consumo de corto plazo, pero debilita la capacidad productiva de mediano y largo plazo”.
En el sector transporte de carga por carretera, el aumento del 11 % elevaría los costos operativos en 1,92 %, cifra que se sumaría a la presión derivada de la inseguridad, los sobrecostos logísticos y la presión fiscal. Por ello, el gremio considera que el ajuste del salario mínimo “debe ubicarse en un rango entre la inflación y la inflación más productividad”, lo que protegería el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad financiera de las empresas y la inversión necesaria para el crecimiento del país.